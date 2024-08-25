Katil İsrail Gazze'de 40 bin 405 Filistinliyi katletti

Barbar İsrail'in işgalini ve Gazze'deki soykırımı anlattığı HIND'S HALL isimli şarkı yayınlayan; tüm konserlerinde Filistin'e destek veren dünyaca ünlü ABD'li rapçi Macklemore, Dubai'deki konserini iptal etti. Konseri, boykot ürünü Coca-Cola'nın isim sponsoru olduğu salonda gerçekleştirecekti. Birleşik Arap Emirlikleri'nin soykırımcılarla olan ilişkisi ve İsrail yanlısı başka firmaların da sponsorlukları nedeniyle kendisine yapılan çağrıları geri çevirmeyen Amerikalı rapçi, Filistin duyarlılığından dolayı bu kararı aldı.