Katil İsrail Gazze'de bir evi bombaladı: 4'ü çocuk 5 Filistinli hayatını kaybetti

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde bir evi bombalaması sonucu 4 Filistinli çocuk ve anneleri hayatını kaybetti.
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları Deyr el-Belah kentinde Aksa Şehitleri Hastanesi çevresindeki "Ebu Semek" ailesine ait evi hedef aldı.
Gazze kentinde de İsrail ordusuna ait helikopterler Zeytun Mahallesi'ndeki evlere ateş açarken, kentin güneybatısındaki mahalleler de İsrail topçu birliklerinin hedefi oldu.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.