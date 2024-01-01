Katil İsrail gece boyu sürdürdüğü saldırılarla Gazze'de çok sayıda kişiyi daha katletti

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik hava ve karadan düzenlediği saldırılarına gece boyu devam etti.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki En-Nusayrat Mülteci Kampı ve kampta bulunan Ebu Davud Camii çevresine yönelik bombardımanında ölen ve yaralananlar oldu.
Ayrıca, İsrail savaş uçakları ile topçularının yoğun bombardımanı nedeniyle Gazze Şeridi'nin orta kesimi şiddetli patlamalarla sarsıldı.
Sağlık kaynakları, İsrail'in Gazze'nin doğusundaki Zeytun Mahallesi'ndeki Devlet Kavşağı yakınında bir grup vatandaşı bombalaması sonucu, çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını aktardı.
İsrail'e ait insansız hava araçları (İHA) da Megazi Mülteci Kampı'nda bir evi, Nusayrat Kampı'nda ise birkaç evi bombaladı. Saldırıda çoğunluğu çocuk, çok sayıda kişi yaralanırken birkaç kişi hayatını kaybetti.