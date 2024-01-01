Katil İsrail gece boyu sürdürdüğü saldırılarla Gazze'de çok sayıda kişiyi daha katletti

İsrail 2009 yılından bu yana Gazze, Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da 62 bin 639 ev yıktı. Bu sayı sadece 2023 yılında 53 bin 526’yı buluyor. Bu yıl yaklaşık 800 bini çocuk, 350 bini kadın 2 milyon kişi saldırılar ve evlerinin yıkılması nedeniyle yerlerinden edildi.