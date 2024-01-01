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Dünya

Katil İsrail gece boyu sürdürdüğü saldırılarla Gazze'de çok sayıda kişiyi daha katletti

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik hava ve karadan düzenlediği saldırılarına gece boyu devam etti. İşgalci İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti ve yaralandı.

10:32 - 1/01/2024 Pazartesi
AA
İşgalci İsrail saldırılarından sonra Gazze.
İşgalci İsrail saldırılarından sonra Gazze.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik hava ve karadan düzenlediği saldırılarına gece boyu devam etti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki En-Nusayrat Mülteci Kampı ve kampta bulunan Ebu Davud Camii çevresine yönelik bombardımanında ölen ve yaralananlar oldu.

İsrail topçu birliklerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı ve Gazze kentinin doğusundaki et-Tuffah Mahallesine yönelik saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti ve yaralandı.
Topçu birlikleri, güneydeki Han Yunus kentine art arda şiddetli saldırılar düzenledi; bu bombardımanda da hayatını kaybeden ve yaralananlar oldu.

Ayrıca, İsrail savaş uçakları ile topçularının yoğun bombardımanı nedeniyle Gazze Şeridi'nin orta kesimi şiddetli patlamalarla sarsıldı.

Sağlık kaynakları, İsrail'in Gazze'nin doğusundaki Zeytun Mahallesi'ndeki Devlet Kavşağı yakınında bir grup vatandaşı bombalaması sonucu, çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını aktardı.

İsrail'e ait insansız hava araçları (İHA) da Megazi Mülteci Kampı'nda bir evi, Nusayrat Kampı'nda ise birkaç evi bombaladı. Saldırıda çoğunluğu çocuk, çok sayıda kişi yaralanırken birkaç kişi hayatını kaybetti.

#Gazze
#İsrail
#Filistin
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