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Dünya

Katil İsrail güçleri Batı Şeria'da 2 evi patlayıcılarla yıktı

Katil İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'ya düzenlediği baskınlarda bir Filistinliyi öldürdü, Filistinli iki tutuklunun evlerini ise patlayıcılarla havaya uçurdu.

10:42 - 13/08/2024 Salı
AA
Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.
Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Ramallah ve El-Bire kentlerine baskın düzenleyen İsrail ordusu, Filistinli tutuklular Eyser el-Bergusi ve Halid el-Haruf'un evlerini patlayıcılarla havaya uçurdu.


Filistin sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ramallah'taki El-Amari Mülteci Kampı'na baskın düzenleyen İsrail askerleri, Filistinli Mutaz Sarsur'u ateş açarak göğsünden vurdu. Yaralı halde hastaneye kaldırılan Filistinli genç, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 624'e yükseldi.


Bergusi ve Haruf'un, 8 Ocak'ta Ramallah'ın doğusunda Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerden birini öldürdükleri suçlamasıyla tutuklandığı belirtildi.


İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.




#İsrail
#gazze
#soykırım
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