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Dünya

Katil İsrail güçleri Gazze'de iki mülteci kampını bombaladı: 12 Filistinli öldü

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırılarda 12 Filistinli hayatını kaybetti.

08:34 - 3/06/2024 Pazartesi
AA
Bureyc Mülteci Kampı ve Nusayrat Mülteci Kampı'nda iki evi bombalandı.
Bureyc Mülteci Kampı ve Nusayrat Mülteci Kampı'nda iki evi bombalandı.

İşgalci İsrail'in Han Yunus'un doğusundaki er-Ramida bölgesinde 2 evi bombalaması sonucu 3'ü çocuk 10 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.


Han Yunus'ta İsrail ordusunun "Ebu Hatır" ailesinin evini hedef alan saldırıda da 2 Filistinli yaşamını yitirdi, birçok kişi yaralandı.

Hastaneyi hedef aldılar

İsrail güçleri ayrıca Han Yunus'taki Avrupa Hastanesi'nin çevresini hedef aldı.


İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı ve Nusayrat Mülteci Kampı'nda iki evi bombalaması sonucu 6'sı kadın ve çocuk 10 Filistinli hayatını kaybetmişti.


İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 439 Filistinli öldürülmüş, 82 bin 627 kişi yaralanmıştı.


Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.


#gazze
#Han Yunus
#israil
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