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Katil İsrail güçleri Kudüs Valilik binasına baskın düzenledi: Bölgede olaylar çıktı yaralılar var

İsrail güçleri, Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya Mülteci Kampı'nda bulunan Kudüs Valilik binasına baskın düzenledi. Valilik binası ile havaalanı yolu üzerindeki bazı dükkanlara baskın düzenleyen İsrail güçleri ile Filistinliler arasında olaylar çıktı. Baskın sırasında İsrail güçleri, biri gerçek mermiyle, diğeri gözüne isabet eden kauçuk mermiyle ve 3'ü darp sonucu olmak üzere 5 Filistinliyi yaraladı.

14:05 - 4/12/2023 Pazartesi
AA
İsrail güçleri, Kudüs Valilik binasına baskın düzenledi
İsrail güçleri, Kudüs Valilik binasına baskın düzenledi

İsrail güçleri, Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya Mülteci Kampı'nda bulunan Kudüs Valilik binasına baskın düzenledi.


Filistin resmi ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, İsrail ordusu, Ramallah ile Kudüs'ün arasında kalan Kalendiya Mülteci Kampı ile Kefr Akab beldesine baskınlar gerçekleştirdi.

Kalendiya Mülteci Kampı'ndaki Kudüs Valilik binası ile havaalanı yolu üzerindeki bazı dükkanlara baskın düzenleyen İsrail güçleri ile Filistinliler arasında olaylar çıktı.


Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, Kalendiya Mülteci Kampı'na baskın sırasında İsrail güçleri, biri gerçek mermiyle, diğeri gözüne isabet eden kauçuk mermiyle ve 3'ü darp sonucu olmak üzere 5 Filistinliyi yaraladı.

Kızılay ekipleri, yaralılara olay yerinde müdahalede bulundu.



#İsrail
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#Gazze
#Filistin
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#valilik
#saldırı
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