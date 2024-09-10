Katil İsrail 'güvenli' dediği bölgede katliam yaptı: AB kınadı

Katil İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde vahşete doymuyor. Daha önce defalarca saldırı düzenlediği 'güvenli bölge' olarak bilinen Han Yunus'a bağlı El Mevasi bölgesi, bebek katillerinin yine hedefi oldu. Bombaların etkisiyle 10 metrelik derin çukurların oluştuğu bölgede en az 40 Filistinli hayatını kaybetti, 60 kişi ise yaralandı. Terör devleti İsrail'e ait savaş uçakları, yerlerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına 5 farklı bomba attı. Han Yunus'un batısında bulunan ve "güvenli olduğu" iddia edilerek Gazzelilerin yönlendirildiği El-Mevasi bölgesinde taş üstüne taş kalmadı. Saldırılarda şehit olan Filistinlilerin, yakınlarının vedası yürekleri burktu. Şehit Filistinliler, kentteki Nasır Hastanesi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlandı.