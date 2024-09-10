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Dünya

Katil İsrail 'güvenli' dediği bölgede katliam yaptı: AB kınadı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, katil İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde "güvenli olduğu" iddia edilen El-Mevasi bölgesinde yerlerinden edilen sivillerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırıyı şiddetle kınadı.

18:46 - 10/09/2024 Salı
Güncelleme: 19:17 - 10/09/2024 Salı
AA
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürüyor.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürüyor.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada,
"İsrail ordusunun Han Yunus'ta güvenli bölgede bir mülteci kampına düzenlediği saldırıda sivillerin öldürülmesini şiddetle kınıyorum."
ifadesini kullandı.
"Savaş kurallarına saygı gösterilmesi, sivillerin korunması ve hesap verebilirliğin sağlanması gerektiğini"
kaydeden Borrell,
"Gazze'deki insani felaketi normalleştiremeyiz."
değerlendirmesini yaptı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde yerinden edilenlerin çadırlarına düzenlediği saldırıda en az 40 kişi hayatını kaybetmişti. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Han Yunus'un batısında "güvenli olduğu" iddia edilen El-Mevasi bölgesinde yerlerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara 3 füze saldırısı düzenlemişti.


Katil İsrail ordusunun El Mevasi'deki çadır katliamı sonrası Filistinliler sevdiklerine veda ediyor

Katil İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde vahşete doymuyor. Daha önce defalarca saldırı düzenlediği 'güvenli bölge' olarak bilinen Han Yunus'a bağlı El Mevasi bölgesi, bebek katillerinin yine hedefi oldu. Bombaların etkisiyle 10 metrelik derin çukurların oluştuğu bölgede en az 40 Filistinli hayatını kaybetti, 60 kişi ise yaralandı. Terör devleti İsrail'e ait savaş uçakları, yerlerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına 5 farklı bomba attı. Han Yunus'un batısında bulunan ve "güvenli olduğu" iddia edilerek Gazzelilerin yönlendirildiği El-Mevasi bölgesinde taş üstüne taş kalmadı. Saldırılarda şehit olan Filistinlilerin, yakınlarının vedası yürekleri burktu. Şehit Filistinliler, kentteki Nasır Hastanesi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlandı.



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