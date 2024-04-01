|
Dünya

Katil İsrail harabeye çevirdiği Şifa Hastanesi'nden çekildi: Geride yıkım ve katliam kaldı

Eli kanlı İsrail ordusu, düzenlediği saldırılar sonrası tamamen kullanılamaz hale getirdiği Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık kompleksi Şifa Hastanesi ile çevresinden çekildiğini duyurdu.

12:05 - 1/04/2024 Pazartesi
AA
Arşiv
Arşiv

Terörist İsrail ordudan yapılan açıklamada, 18 Mart'ta başlayan ve 14 gün süren saldırıların ardından İsrail güçlerinin Şifa Hastanesi ve çevresinden çekildiği doğrulandı.

Açıklamada, Şifa Hastanesi kompleksinde oluşan ağır yıkım ve içerde oluşan tahribata rağmen saldırılar sırasında sivillerin, hastaların ve sağlık ekiplerinin zarar görmesinin engellendiği iddia edildi.


İsrail ordusu, 14 gün süren saldırılar boyunca Şifa Hastanesi ve çevresinde 200'den fazla Filistinliyi öldürdü, 900'den fazla Filistinliyi de alıkoydu.


Geride yıkım ve katliam kaldı


İsrail güçlerinin bölgeden çekilmesinin ardından saldırıların boyutu da gün yüzüne çıktı. Saldırılar nedeniyle Şifa Hastanesi harabeye dönerken çevre sokaklarda onlarca Filistinlinin cesedi olduğu görüldü.


Gazze'nin en büyük hastanesini kullanılamaz hale getiren İsrail güçlerinin, binalar içerisinde de ağır hasar oluşturduğu gözlendi.


Görgü tanıkları, İsrail ordusuna bağlı güçlerin Şifa Hastanesi ve çevresindeki yerleşim yerlerinden tamamen çekilerek Gazze kentinin güneybatısındaki Tel el-Heva Mahallesi'nin güneyine gittiğini bildirmişti. Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin çekilmeden önce Şifa Hastanesi'nin tüm binalarını yaktığını ve tamamen hizmet dışı bıraktığını, hastanenin cerrahi binasının katlarını ve odalarını tamamen yıktığını, geri kalanını yaktığını, ana resepsiyon ve acil durum binasını da yakarak içindeki tüm tıbbi malzemeleri imha ettiğini belirtmişti.




#Gazze Şeridi
#israil
#Şifa hastanesi
17 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üye Dağılımı: İBB'de çoğunluk kimde, hangi partide?