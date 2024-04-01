Katil İsrail harabeye çevirdiği Şifa Hastanesi'nden çekildi: Geride yıkım ve katliam kaldı

Terörist İsrail ordudan yapılan açıklamada, 18 Mart'ta başlayan ve 14 gün süren saldırıların ardından İsrail güçlerinin Şifa Hastanesi ve çevresinden çekildiği doğrulandı.

Açıklamada, Şifa Hastanesi kompleksinde oluşan ağır yıkım ve içerde oluşan tahribata rağmen saldırılar sırasında sivillerin, hastaların ve sağlık ekiplerinin zarar görmesinin engellendiği iddia edildi.

Görgü tanıkları, İsrail ordusuna bağlı güçlerin Şifa Hastanesi ve çevresindeki yerleşim yerlerinden tamamen çekilerek Gazze kentinin güneybatısındaki Tel el-Heva Mahallesi'nin güneyine gittiğini bildirmişti. Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin çekilmeden önce Şifa Hastanesi'nin tüm binalarını yaktığını ve tamamen hizmet dışı bıraktığını, hastanenin cerrahi binasının katlarını ve odalarını tamamen yıktığını, geri kalanını yaktığını, ana resepsiyon ve acil durum binasını da yakarak içindeki tüm tıbbi malzemeleri imha ettiğini belirtmişti.