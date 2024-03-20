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Dünya

Katil İsrail kana doymuyor: Gazze'de can kaybı 32 bine dayandı

Terör devleti İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 31 bin 923 sivil hayatını kaybetti, 74 bin 96 sivil ise yaralandı. Son 24 saatte 104 sivil yaşamını yitirdi, 162 sivil ise yaralandı.

Seren Som
Seren Som
14:38 - 20/03/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 166 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.


İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 104 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 162 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.


İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 31 bin 923'e, yaralı sayısının da 74 bin 96'ya ulaştığı bildirildi.


Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.




#Filistin
#Gazze
#İsrail
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