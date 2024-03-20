Katil İsrail kana doymuyor: Gazze'de can kaybı 32 bine dayandı

En iyi uluslararası film dalında Oscar alan yönetmen Jonathan Glazer’in Gazze’de ateşkes çağrısı Hollywood’u karıştırdı. Oyuncular ve yönetmenler ikiye ayrıldı. Kesin olansa İsrail barbarlığının ve Filistin direnişinin Hollywood’un da gündemine tam olarak girmiş olması.