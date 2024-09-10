Katil İsrail kana doymuyor: Gazze'de can kaybı 41 bin 20'ye çıktı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, görev süresi boyunca Gazze'deki "yıkım ve ölümün benzerini görmediğini" bildirdi. Guterres, iki devletli çözümün tek yol olduğunu ve başka bir alternatifin uygulanabilir olmadığını ifade ederek "Bu, 5 milyon Filistinlinin bir devlette hiçbir hakka sahip olmadan yaşaması anlamına geliyor" dedi.