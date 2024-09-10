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Dünya

Katil İsrail kana doymuyor: Gazze'de can kaybı 41 bin 20'ye çıktı

​​​​​​​İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 20'ye yükseldi.

16:50 - 10/09/2024 Salı
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 340 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.


İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "3 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 32 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 100 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.


İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 41 bin 20'ye, yaralı sayısının da 94 bin 925'e çıktığı kaydedildi.


Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.




#gazze
#israil
#soykırım
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