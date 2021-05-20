Dünya Katil İsrail kana doymuyor İki Filistinli daha şehit edildi
ORTADOĞU

Katil İsrail kana doymuyor: İki Filistinli daha şehit edildi

İşgalci İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda 2 Filistinli daha şehit edildi, bir kişi de ağır yaralandı.

Haber Merkezi AA
Katil İsrail kana doymuyor: İki Filistinli daha şehit edildi
Arşiv

Terör devleti İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Saftavi bölgesinde bir aracı hedef aldı.

Aracın içinde bulunan 2 Filistinli hayatını kaybederken saldırıyla beraber paramparça olan ve alev alan araçta bulunan bir Filistinli ise ağır yaralandı ve bölgedeki hastaneye kaldırıldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 65'i çocuk, 39'u kadın olmak üzere 230 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaralı sayısının ise 1710'a ulaştığını bildirmişti.

  • Öte yandan Filistinli direniş grupları saldırılara karşılık Gazze'den İsrail tarafına roket atmaya devam ediyor. Gerginliğin başladığı günden bu yana roket atışları nedeniyle İsrail'de 12 kişi yaşamını yitirmişti.

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Daha 11 yaşındaydı: İsrail'in katlettiği küçük Rima'ya yürek yakan veda
FOTOĞRAF 18
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Eli kanlı İsrail, Gazze'de masum sivilleri hedef almaya devam ediyor.
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İsrail güçlerinin vurduğu Gazze'deki Cebaliye Mülteci Kampı'nda 11 yaşındaki kız çocuğu Rima Asliye şehit oldu.
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Küçük kız için bugün cenaze töreni düzenlendi.
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Rima'nın ailesi ve yakınları törende büyük üzüntü yaşadı.
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O anlar görenlerin yüreğini yaktı.
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Öte yandan İşgalci İsrail’in Gazze’ye düzenlediği hava saldırılarında toplam can kaybı 65’i çocuk, 39’sı kadın olmak üzere 230’a, yaralıların sayısı ise bin 710’a yükseldi.
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Daha 11 yaşındaydı: İsrail'in katlettiği küçük Rima'ya yürek yakan veda
Terör devleti İsrail'in abluka altında tuttuğu Gazze'ye düzenlediği saldırıları sonucu, hayatını kaybeden 11 yaşındaki kız çocuğu Rima Asliye için Cebaliye Mülteci Kampı'da cenaze töreni düzenlendi. Rima'nın yakınları, büyük üzüntü yaşadı.


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