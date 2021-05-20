Katil İsrail kana doymuyor: İki Filistinli daha şehit edildi

Terör devleti İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Saftavi bölgesinde bir aracı hedef aldı.

Aracın içinde bulunan 2 Filistinli hayatını kaybederken saldırıyla beraber paramparça olan ve alev alan araçta bulunan bir Filistinli ise ağır yaralandı ve bölgedeki hastaneye kaldırıldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 65'i çocuk, 39'u kadın olmak üzere 230 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaralı sayısının ise 1710'a ulaştığını bildirmişti.

Öte yandan Filistinli direniş grupları saldırılara karşılık Gazze'den İsrail tarafına roket atmaya devam ediyor. Gerginliğin başladığı günden bu yana roket atışları nedeniyle İsrail'de 12 kişi yaşamını yitirmişti.

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