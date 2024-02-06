|
Dünya

Katil İsrail kendi vatandaşlarını da öldürmüştü: Soruşturma başlatıldı

İsrail ordusunun, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırı sırasında orduya ait tankın Yahudi yerleşim birimindeki bir evi bombalaması sonucu İsrailli 12 esirin ölmesiyle alakalı soruşturma başlattığı belirtildi.

13:54 - 6/02/2024 Salı
AA
Arşiv
Arşiv

Haaretz gazetesinin haberine göre, 7 Ekim'deki saldırılarda Gazze Şeridi sınırındaki Be'eri Yahudi yerleşim biriminde yaşanan olaya ilişkin soruşturma açıldı.

İsrail Genelkurmay Başkanlığından bir ekip, 7 Ekim günü Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları tarafından esir alınarak Be'eri Yahudi yerleşim biriminde tutulan İsrailli esirlerin bulunduğu evin orduya ait bir tankla bombalanmasını araştırmaya başladı.

Askeri Başsavcılık ile koordinasyon içinde yürütülecek soruşturmanın başına Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi tarafından emekli Tümgeneral Yoav Har-Even getirildi.

Konuyla alakalı soruşturulan tüm dosyaların Askeri Başsavcılığa sevk edileceği aktarıldı.

Gazete, tank saldırısından kurtulan İsrailli esirlerden Yasmin Porat ve Hadas Dagan'ın olayla ilgili ifadelerine yer verdi.

Söz konusu kişilerin, evin İsrail ordusuna ait tank tarafından vurulduğunu söyledikleri aktarıldı.

Olayın yaşandığı gün bölgedeki ordu güçlerini yöneten General Barak Hiram'ın tank birliğine içeride İsraillilerin tutulduğunu bildiği halde evi vurma talimatı verdiği kaydedildi.

Ordunun, Gazze'de savaş devam ederken Hiram'ın ve savaş sürecinin olumsuz etkilenmemesi için şu ana dek beklediği ancak halihazırda savaşın şiddetinin azalmasıyla soruşturma vaktinin geldiğini düşündüğü aktarıldı.

İlerleyen günlerde olayla ilgili görüşlerinin alınması için Hiram'ın çağrılabileceği ifade edildi.

Olayda Kassam Tugayları'nın evde 14 İsrailliyi rehin aldığı, bunlardan 2'sinin kurtulduğu, Hamas'la yapılan müzakerelerin başarısız olması üzerine tankın evi vurduğu bilgisi paylaşıldı.

İsrail medyasında, 7 Ekim'deki Hamas saldırılarında ordunun, esirleri de öldürmeyi öngören Hannibal Protokolü'nü uyguladığı haberleri yer almış, olayla ilgili soruşturma açılması çağrıları yapılmıştı.

Söz konusu protokolün, İsrailli askerlerin kaçırılmasını önlemek için ölümlerine ya da yaralanmalarına dahi sebebiyet verebilecek her türlü eylemin yapılmasına izin verilmesini içerdiği ifade ediliyor.



#Filistin
#İsrail
#Gazze
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
AK Parti ilçe belediye başkan adayları listesi 2024 Türkiye geneli