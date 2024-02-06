Katil İsrail kendi vatandaşlarını da öldürmüştü: Soruşturma başlatıldı

İsrail, Gazze’deki katliamlarının ilk gününden bu yana şehre insani yardım taşıyan TIR’ların girişini engellerken, bir yandan da bu konvoyları vuruyor. Dün de Gazze'nin kuzeyine geçmeyi bekleyen bir yardım konvoyu İsrail güçlerinin hedefi oldu. Bugüne kadar Gazze Şeridi'ne, sadece 9 bin 831 TIR’ın girişine izin veren terör devleti İsrail, su, gıda, tıbbi malzeme ve ilaç taşıyan yaklaşık 20 bin TIR’ı halen sınır kapılarında bekletiyor.