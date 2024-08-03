Katil İsrail ordusu Batı Şeria'ya düzenlediği baskında bir Filistinliyi yaraladı

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Ramallah'ın kuzeybatısındaki Abvin beldesine baskın düzenledi.
Baskın sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli yaralandı. Yaralı Filistinli, Selfit Hastanesi'ne kaldırıldı.
Beldedeki iki eve baskın düzenleyen İsrail askerleri, evleri karargaha dönüştürürken içerdekileri de sorguladı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.
Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail askerleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 594 Filistinli hayatını kaybetti.