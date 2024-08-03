Katil İsrail ordusu Batı Şeria'ya düzenlediği baskında bir Filistinliyi yaraladı

Hamas, İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu şehadete eren Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye cuma hutbesinde dua eden ve Haniye için gıyabi cenaze namazı kıldıran Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'nin terör devleti İsrail tarafından gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Hamas tarafından yapılan açıklamada Sabri'nin gözaltına alınması alimlere yönelik doğrudan saldırı şeklinde nitelendi.