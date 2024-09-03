Katil İsrail ordusu çözülüyor: Soykırımcı komutan Yadai istifa etti

Terör devlet İsrail, Gazze'de yaptığı hain katliamlarla kalmayıp Filistin'de bulunan diğer şehirlere de girmeye başladı. İşgalciler, Filistin'de bulunan Cenin şehrine bir kaç gündür baskınlar yapıyordu ve iş makinaları, buldozerlerle şehir altyapısını bozdu. Cenin Yeniden Yapılanma Komitesi Üyesi Ali Zekarne, Cenin Mülteci Kampı'nın altyapısının yaklaşık yüzde 70 oranında tahrip edildiğini ve tahribatın yerel yönetim tarafından tamir edilemeyecek seviyede olduğunu, hastaneler de dahil olmak üzere bölgede elektrik ve suyun kesildiğini, bölgede yaşayan Filistinlilerin saldırılardan korunmak için bölgeyi terk etmek zorunda kaldığını dile getirdi.