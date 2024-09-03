Katil İsrail ordusu çözülüyor: Soykırımcı komutan Yadai istifa etti

Terör devleti İsrail'in Savunma Kuvvetleri'nde (IDF) Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapan tümgeneral Tamir Yadai'nin istifa ettiği öğrenildi.
Siyonist İsrail ordusu Yadai'nin kişisel nedenlerden dolayı görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Yadai'nin üç yıldır bu görevde olduğu biliniyor.
Ayrıntılar geliyor...
Terör devleti İsrail, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ni abluka altında tutmaya devam ediyor. Katil sürüsü İsrail, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde yer alan Cenin’de altyapıyı tahrip edilmesini kayıt altına alan basın mensuplarına doğrudan ateş açtı. Ayrıca, katil ordusuna ait iş makinaları da gazetecilerin üzerine doğru hareket etti.
Terör devlet İsrail, Gazze'de yaptığı hain katliamlarla kalmayıp Filistin'de bulunan diğer şehirlere de girmeye başladı. İşgalciler, Filistin'de bulunan Cenin şehrine bir kaç gündür baskınlar yapıyordu ve iş makinaları, buldozerlerle şehir altyapısını bozdu. Cenin Yeniden Yapılanma Komitesi Üyesi Ali Zekarne, Cenin Mülteci Kampı'nın altyapısının yaklaşık yüzde 70 oranında tahrip edildiğini ve tahribatın yerel yönetim tarafından tamir edilemeyecek seviyede olduğunu, hastaneler de dahil olmak üzere bölgede elektrik ve suyun kesildiğini, bölgede yaşayan Filistinlilerin saldırılardan korunmak için bölgeyi terk etmek zorunda kaldığını dile getirdi.
Terör devleti İsrail, 10 ayı aşkındır masum Filistin halkına zulüm ediyor. Katiller, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Kampı'nda barınma merkezi olarak kullanılan El Fakhoura Okulu'nun yakınlarına hain bir saldırı düzenledi. Okul önünde hamur işleri satan bir çadıra düzenlenen saldırı sonucu 5 Filistinli şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı.
İsrail işgal güçleri, Batı Şeria'ada düzenlediği operasyonlar sırasında Cenin'deki Halid bin Velid Camisi'ni askeri üsse dönüştürdü. Geri çekilmelerinin ardından caminin tahrip edildiği, etrafa yiyecek saçıldığı ve ekipmanların tahrip edildiği görüldü.
Yaklaşık 11 aydır Gazze'de katliam yapan Siyonist İsrail, Batı Şeria'da da saldırılarına devam ediyor. Cenin kentindeki Hayfa Caddesi'ne düzenlenen baskın sırasında işgalci askerler kavga etti. Katil İsrail askeri yere yatırdığı silah arkadaşını tekme tokat dövdü.
57 İslam ülkesinin gerçek anlamda birlik olup işgalci İsrail'i havadan, karadan ve denizden bir abluka altına alması terör devletini felç edecektir. Hem ticari hem de askeri sevkiyat damarları tıkanan soykırımcı İsrail, sadece birkaç günde mühimmat stokları biterek işgal ettiği bölgelerden çekilmek zorunda kalacak.
Siyonist İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskında gözaltına aldığı Filistinli Ayman Raceh Abed, gözaltı sırasında şehit oldu. Abed'in naaşı, ailesine teslim edildikten sonra kentin Kefr Dan beldesinde düzenlenen cenaze töreninde son yolculuğuna uğurlandı. Törene çok sayıda kişi katıldı.