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Dünya

Katil İsrail ordusu çözülüyor: Soykırımcı komutan Yadai istifa etti

Soykırımcı ve işgalci İsrail ordusunun Kara Kuvvetleri Komutanı Tamir Yadai istifa etti.

11:45 - 3/09/2024 Salı
Güncelleme: 12:11 - 3/09/2024 Salı
Yeni Şafak
Tamir Yadai
Tamir Yadai

Terör devleti İsrail'in Savunma Kuvvetleri'nde (IDF) Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapan tümgeneral Tamir Yadai'nin istifa ettiği öğrenildi.

Siyonist İsrail ordusu Yadai'nin kişisel nedenlerden dolayı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Yadai'nin üç yıldır bu görevde olduğu biliniyor.

Ayrıntılar geliyor...



#İsrail
#Filistin
#Gazze
#IDF
28 dakika önce
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