EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Katil İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine ve Bekaa Vadisi'ne hava saldırıları düzenledi

Katil İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine ve Bekaa Vadisi'ne hava saldırıları düzenledi

12:1225/09/2024, Wednesday
AA
Sonraki haber
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nabatiye iline bağlı Şebaa beldesine düzenlediği saldırı sonucu bölgedeki su deposu tahrip oldu.
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nabatiye iline bağlı Şebaa beldesine düzenlediği saldırı sonucu bölgedeki su deposu tahrip oldu.

Katil İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinin yanı sıra doğusunda yer alan Bekaa Vadisi'ne "kapsamlı" hava saldırıları düzenlediğini duyururken, Hizbullah da İsrail'in kuzeyine roket atışlarına devam ediyor. Hizbullah da saldırılara karşılık İsrail'in kuzeyine çok sayıda roket attı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyine ve Bekaa Vadisi'ne "kapsamlı" hava saldırıları düzenlendiği belirtildi.

Bölge sakinleri, İsrail'in hava saldırılarında Bekaa Vadisi ile Lübnan'ın güneyinde çok sayıda noktanın vurulduğunu aktardı.

Lübnan makamlarından ise saldırılara ve can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan Hizbullah da saldırılara karşılık İsrail'in kuzeyine roket atışlarına devam ediyor.

Hizbullah'ın attığı roketler nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki Safed kentinde sirenlerin çaldığı belirtildi.

Atılan roketlerin büyük çoğunluğunun İsrail'e ait savunma sistemi tarafından havada imha edildiği aktarıldı.

⁠İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 558 kişi öldü

İsrail ordusu, 23 Eylül sabah saatlerinden itibaren Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 50'si çocuk, 95'i kadın 558 kişinin öldüğünü, 1835 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelerine göç dalgası devam ediyor.

İsrail Lübnan'ın başkentinin güneyine hava saldırısı düzenledi: Hizbullah komutanı Kubeysi öldürüldü

Terör devleti İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine bir hava saldırısı düzenledi. Söz konusu saldırı Hizbullah'ın güçlü olduğu Dahiye bölgesindeki Gubeyri Mahallesi'nde gerçekleşti. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre bir binanın 4 ve 5. katları hedef alındı. İsrail'in pazartesi gününden itibaren Lübnan'a düzenlediği saldırılarda, 50'si çocuk, 95'i kadın olmak üzere ölenlerin sayısının 558'e yükseldiğini belirtildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Beyrut'un güneyini hedef aldığı hava saldırısında 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını duyurdu. Lübnan Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamada, hava saldırılarında Hizbullah komutanı İbrahim Kubeysi'nin öldürüldüğü bildirildi.





#hizbullah
#israil
#Lübnan

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi
Gzt
Z Raporu
Ketebe
Derin Tarih
Skyroad
Arkitekt
Post Öykü

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ açık artırma arsa satışı yapıyor: İstanbul ve Ankara’nın da bulunduğu 25 ilde 390 arsayı 48 ay vadeyle satacak