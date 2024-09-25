Katil İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine ve Bekaa Vadisi'ne hava saldırıları düzenledi

Terör devleti İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine bir hava saldırısı düzenledi. Söz konusu saldırı Hizbullah'ın güçlü olduğu Dahiye bölgesindeki Gubeyri Mahallesi'nde gerçekleşti. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre bir binanın 4 ve 5. katları hedef alındı. İsrail'in pazartesi gününden itibaren Lübnan'a düzenlediği saldırılarda, 50'si çocuk, 95'i kadın olmak üzere ölenlerin sayısının 558'e yükseldiğini belirtildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Beyrut'un güneyini hedef aldığı hava saldırısında 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını duyurdu. Lübnan Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamada, hava saldırılarında Hizbullah komutanı İbrahim Kubeysi'nin öldürüldüğü bildirildi.