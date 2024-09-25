İsrail- Lübnan hattı ateş altında: Bekaa Vadisi'ne hava saldırıları düzenledi

İsrail güçleri, Lübnan'ın güneyinin yanı sıra doğusunda yer alan Bekaa Vadisi'ne "kapsamlı" hava saldırıları düzenlediğini duyururken, Hizbullah da İsrail'in kuzeyine roket atışlarına devam ediyor. Öte yandan Hizbullah, liderlerine suikast düzenlemek ve üyelerinin kullandığı iletişim cihazlarını havaya uçurmakla suçladığı MOSSAD'ın Tel Aviv'deki üssünü füzeyle hedef aldığını açıkladı. Eli kanlı İsrail güçleri iki yedek tugayını, Lübnan sınırına göreve çağırdı.
İsrail güçlerinden yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyine ve Bekaa Vadisi'ne "kapsamlı" hava saldırıları düzenlendiği belirtildi.
Bölge sakinleri, İsrail'in hava saldırılarında Bekaa Vadisi ile Lübnan'ın güneyinde çok sayıda noktanın vurulduğunu aktardı.
Lübnan makamlarından ise saldırılara ve can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Öte yandan Hizbullah da saldırılara karşılık İsrail'in kuzeyine roket atışlarına devam ediyor.
Hizbullah'ın attığı roketler nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki Safed kentinde sirenlerin çaldığı belirtildi.
Atılan roketlerin büyük çoğunluğunun İsrail'e ait savunma sistemi tarafından havada imha edildiği aktarıldı.
İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 558 kişi öldü
İsrail ordusu, 23 Eylül sabah saatlerinden itibaren Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.
Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelerine göç dalgası devam ediyor.
Kuzeye yedek tugaylar çağrıldı
İsrail güçleri, Lübnan'a olası kara saldırısı öncesi yedek askerlerden oluşan 2 tugayı ülkenin kuzeyine konuşlandırma kararı aldı.
Yapılan açıklamada, durum değerlendirmesi sonucu yedek askerlerden oluşan 2 tugayın İsrail'in kuzeyinde "operasyonel görevler için" göreve çağırıldığı belirtildi.
Kara saldırısı başlayacak mı?
Lübnan'a olası kara saldırısı gündemdeyken İsrail ordusunun yedek askerlerden oluşan 2 tugayı ülkenin kuzeyinde göreve çağırması dikkati çekti.
İsrail Ordusu Kuzey Komutanlığı Komutanı Ori Gordin, Hizbullah ile yaşanan çatışmalarda "yeni bir aşamaya girdiklerini" savunarak Lübnan'a olası kara saldırısı için hazırlıklı olmaları gerektiğini söylemişti.
Lübnan Hizbullah'ı da yaptığı açıklamada, İsrail istihbarat teşkilatı Mossad'ın Tel Aviv yakınlarındaki casusluk teşkilatı merkezini hedef alan bir roket fırlattığını duyurdu.
Hizbullah, Mossad'ı, liderlerine suikast düzenlemek ve üyelerinin kullandığı iletişim cihazlarını havaya uçurmakla suçluyor.