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İsrail- Lübnan hattı ateş altında: Bekaa Vadisi'ne hava saldırıları düzenledi

İsrail- Lübnan hattı ateş altında: Bekaa Vadisi'ne hava saldırıları düzenledi

16:1225/09/2024, Çarşamba
G: 25/09/2024, Çarşamba
AA
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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nabatiye iline bağlı Şebaa beldesine düzenlediği saldırı sonucu bölgedeki su deposu tahrip oldu.
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nabatiye iline bağlı Şebaa beldesine düzenlediği saldırı sonucu bölgedeki su deposu tahrip oldu.

İsrail güçleri, Lübnan'ın güneyinin yanı sıra doğusunda yer alan Bekaa Vadisi'ne "kapsamlı" hava saldırıları düzenlediğini duyururken, Hizbullah da İsrail'in kuzeyine roket atışlarına devam ediyor. Öte yandan Hizbullah, liderlerine suikast düzenlemek ve üyelerinin kullandığı iletişim cihazlarını havaya uçurmakla suçladığı MOSSAD'ın Tel Aviv'deki üssünü füzeyle hedef aldığını açıkladı. Eli kanlı İsrail güçleri iki yedek tugayını, Lübnan sınırına göreve çağırdı.

İsrail güçlerinden yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyine ve Bekaa Vadisi'ne "kapsamlı" hava saldırıları düzenlendiği belirtildi.

Bölge sakinleri, İsrail'in hava saldırılarında Bekaa Vadisi ile Lübnan'ın güneyinde çok sayıda noktanın vurulduğunu aktardı.


Lübnan makamlarından ise saldırılara ve can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.


Öte yandan Hizbullah da saldırılara karşılık İsrail'in kuzeyine roket atışlarına devam ediyor.

Hizbullah'ın attığı roketler nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki Safed kentinde sirenlerin çaldığı belirtildi.


Atılan roketlerin büyük çoğunluğunun İsrail'e ait savunma sistemi tarafından havada imha edildiği aktarıldı.



⁠İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 558 kişi öldü

İsrail ordusu, 23 Eylül sabah saatlerinden itibaren Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.


Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 50'si çocuk, 95'i kadın 558 kişinin öldüğünü, bin 835 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelerine göç dalgası devam ediyor.

Kuzeye yedek tugaylar çağrıldı

İsrail güçleri, Lübnan'a olası kara saldırısı öncesi yedek askerlerden oluşan 2 tugayı ülkenin kuzeyine konuşlandırma kararı aldı.


Yapılan açıklamada, durum değerlendirmesi sonucu yedek askerlerden oluşan 2 tugayın İsrail'in kuzeyinde "operasyonel görevler için" göreve çağırıldığı belirtildi.


Bu adamın "
Hizbullah ile mücadeleye devam edilmesi ve yerinden edilen İsraillilerin evlerine dönüşü için gerekli şartların oluşturulmasını sağlayacağı"
ileri sürüldü.

Kara saldırısı başlayacak mı?

Lübnan'a olası kara saldırısı gündemdeyken İsrail ordusunun yedek askerlerden oluşan 2 tugayı ülkenin kuzeyinde göreve çağırması dikkati çekti.


İsrail Ordusu Kuzey Komutanlığı Komutanı Ori Gordin, Hizbullah ile yaşanan çatışmalarda "yeni bir aşamaya girdiklerini" savunarak Lübnan'a olası kara saldırısı için hazırlıklı olmaları gerektiğini söylemişti.

Lübnan Hizbullah'ı da yaptığı açıklamada, İsrail istihbarat teşkilatı Mossad'ın Tel Aviv yakınlarındaki casusluk teşkilatı merkezini hedef alan bir roket fırlattığını duyurdu.


Hizbullah, Mossad'ı, liderlerine suikast düzenlemek ve üyelerinin kullandığı iletişim cihazlarını havaya uçurmakla suçluyor.


İsrail Lübnan'ın başkentinin güneyine hava saldırısı düzenledi: Hizbullah komutanı Kubeysi öldürüldü

Terör devleti İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine bir hava saldırısı düzenledi. Söz konusu saldırı Hizbullah'ın güçlü olduğu Dahiye bölgesindeki Gubeyri Mahallesi'nde gerçekleşti. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre bir binanın 4 ve 5. katları hedef alındı. İsrail'in pazartesi gününden itibaren Lübnan'a düzenlediği saldırılarda, 50'si çocuk, 95'i kadın olmak üzere ölenlerin sayısının 558'e yükseldiğini belirtildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Beyrut'un güneyini hedef aldığı hava saldırısında 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını duyurdu. Lübnan Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamada, hava saldırılarında Hizbullah komutanı İbrahim Kubeysi'nin öldürüldüğü bildirildi.

#hizbullah
#israil
#Lübnan

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