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Dünya

Katil İsrail ordusundan Haniye suikastına ilişkin açıklama: Sadece Lübnan'ı vurduk

Katil İsrail ordusu, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin suikasta uğradığı gece Beyrut'ta Hizbullah'ın üst düzey komutanı Fuad Şükür'ün hedef alındığı saldırı dışında Orta Doğu'da başka bir bölgeye saldırı düzenlemediklerini ileri sürdü.

23:05 - 1/08/2024 الخميس
Güncelleme: 23:08 - 1/08/2024 الخميس
AA
İşgalci İsrail Başbakanın Binyamin Netanyahu Gazze'de masumları öldürmeye devam ediyor.
İşgalci İsrail Başbakanın Binyamin Netanyahu Gazze'de masumları öldürmeye devam ediyor.

Siyonist İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Haniye'ye 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen suikasta ilişkin soruyu cevaplayan Hagari, 30 Temmuz'u 31 Temmuz'a bağlayan gece ve sabahında sadece Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta saldırı düzenlediklerini ifade etti.

Hagari, Haniye'ye yönelik suikastın arkasında İsrail ordusunun olmadığını ileri sürerek,
"Salı gecesi (30 Temmuz) Lübnan'ı vurduk ve Fuad Şükür'ü (Hizbullah komutanı) isabetli bir hava saldırısında öldürdük. Vurgulamak istiyorum, o gece tüm Orta Doğu'da ne başka bir hava saldırısı, ne bir füze ne de bir İsrail insansız hava aracı (İHA) vardı."
ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun 30 Temmuz'da Beyrut'ta düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür ölmüştü.

Bu saldırıdan saatler sonra Hamas lideri Heniyye, Tahran'da suikasta uğramıştı. İran ve Hamas, Heniyye'ye yönelik suikastın arkasında İsrail'in olduğunu belirtirken, Tel Aviv yönetimi bu konuda yorum yapmaktan kaçınıyor.



Şehit İsmail Haniye için ilk cenaze töreni Tahran'da düzenlendi

İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için cenaze töreni düzenlendi. Başkentteki törene, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yanı sıra üst düzey sivil ve askeri yetkililer katıldı. Namaz alanına girebilmek isteyen binlerce kişi üniversite kapısında bekledi. Ardından istikamet, halkın katılımı ile Azadi Meydanı olacak.Haniye'nin naaşı daha sonra havayolu aracılığı Katar'ın başkenti Doha'ya götürülecek. Haniye için, yarın Katar Ulusal Camii'nde de ayrı bir tören düzenlenecek. Cenaze, cuma namazının ardından halkın katılımıyla Katar'da toprağa verilecek. Törene İslam dünyası başta olmak dünyanın dört bir yanından çok sayıda kişinin katılması bekleniyor.







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