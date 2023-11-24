|
Dünya

Katil İsrail ordusundan 'ateşkes' açıklaması: Hazırlıklarımız tamam

Katil İsrail ordusu, ablukayı sıkılaştırdığı ve 7 Ekim'den bugüne aralıksız saldırdığı Gazze Şeridi'nde sabah başlayan çatışmalara insani ara verilmesiyle ilgili operasyonel hazırlıklarını tamamladığını duyurdu.

10:29 - 24/11/2023 Cuma
AA
Arşiv

Arşiv

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde yerel saatle sabah 07.00'de devreye giren çatışmalara insani ara verilmesi için "savaş hattına uygun operasyonel hazırlıkların" tamamlandığı ifade edildi.



Şifa Hastanesi çevresinde "tünel rota ve çıkışları" olduğunu öne sürdüğü yerleri yok ettiğini açıklayan İsrail ordusu, insani ara başlangıcına kadar dün ve gece boyunca Gazze Şeridi'ni kara, hava ve denizden bombardımana tuttuğunu bildirdi.


Hamas ve İsrail arasındaki mutabakatla göre Gazze’ye saldırıları 4 günlüğüne durdurarak esir takası ve insani yardıma imkan sağlayacak insani ara yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) devreye girmişti.


Bakan Işıkhan: Müslüman ülkeler Gazze için birlikte hareket etmeli
Bakan Işıkhan: Müslüman ülkeler Gazze için birlikte hareket etmeli

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İslam dünyasının İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşı birlik olması gerektiğini belirterek "İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerin, Gazze'deki acil insani duruma çözüm bulmak, Filistin halkına çok ihtiyaç duyulan yardım, destek ve kalıcı barışa giden yolu sağlamak için endişelerini somut ve anlamlı eylemlere dönüştürmelerinin zamanı gelmiştir" dedi. Uluslararası toplumun ve sözde küresel güçlerin Müslümanların karşılaştığı zorluklara ilgisiz kaldığını belirten Işıkhan "Bu nedenle Müslüman ülkelerin, tüm farklı görüşleri bir kenara bırakarak, içinde bulunduğumuz çağda Müslümanların karşılaştığı zorluklara somut çözümler üretebilmek için tam bir dayanışma içerisinde birlikte hareket etmeleri zorunludur" diye konuştu.


#israil
#gazze
#Ateşkes
15 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Fenerbahçe Beko THY EuroLeague'in 10. haftasında Bologna'ya 87-79 mağlup oldu: Başantrenör Dimitris Itoudis oyundan atıldı