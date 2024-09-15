Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli hayatını kaybetti

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları, Gazze'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda Ebu Sarrar Kavşağı çevresini bombaladı.
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na Suveydan ailesine ait bir evi hedef aldı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715'i çocuk, 11 bin 308'i kadın olmak üzere 41 bin 182 Filistinli hayatını kaybetti, 95 bin 280 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.