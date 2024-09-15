Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli hayatını kaybetti

Terör devleti İsrail, 11 aydır Filistinlilere haince katliamlar yapıyor. Katiller, masum Filistinlileri hastane, cami, yol ayırt etmeksizin her yerde vuruyor. İşgalcilerin, 7 Ekim'den beri süren saldırılarında 610 cami tamamen yıkılırken 214 cami ise kısmen yıkıldı. Siyonistlerin saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerindeki ibadet yerleri ve çevresindeki yapılar moloz ve kül yığınına döndü. Bir zamanlar, Gazzelilerin namazlarını kıldığı, dualar ettiği camilerin bu halleri görenleri derinden üzdü.