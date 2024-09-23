Katil İsrail ordusunun Gazze'de bir okulu bombalaması sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir okulu bombalaması sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti.
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Nusayrat Mülteci Kampı'nda Halid bin Velid Okulu'nun üst katını bombaladı.
İsrail ordusunun dün de Gazze kentinin batısındaki Şatı Mülteci Kampı'nda yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Kefr Kasım Okulu'nu bombalaması sonucu 6 Filistinli yaşamını yitirmişti.
İsrail ordusu sık sık Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okulları hedef alıyor.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.