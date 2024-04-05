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Katil İsrail sabah namazında Mescid-i Aksa'ya göz yaşartıcı gaz attı

İsrail güçleri, sabah namazının ardından 'slogan atıldığı' bahanesiyle Mescid-i Aksa'ya insansız hava aracından (İHA) göz yaşartıcı gaz attı. Onlarca kişi gazdan etkilendi, bölgede kısa süreli arbede yaşandı.

10:31 - 5/04/2024 Cuma
Güncelleme: 10:32 - 5/04/2024 Cuma
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

İsrail polisi, sabah namazının ardından "slogan atıldığı" iddiasıyla Mescid-i Aksa'nın avlusuna insansız hava aracından (İHA) göz yaşartıcı gaz attı.


Ramazan ayının son cuma gününde on binlerce Müslüman, sabah namazını eda etmek için işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya akın attı.


Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Aksa'da 65 bin kişi sabah namazını kıldı.



Bölgede kısa süreli arbede yaşandı

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, sabah namazının ardından bir grup, Mescid-i Aksa içinde
"Kanımızla, canımızla sana geliyoruz Aksa"
sloganları attı. İsrail güçlerine ait bir İHA, bu bölüme havadan göz yaşartıcı gaz attı. Mescid-i Aksa'da bulunan onlarca kişi gazdan etkilendi, bölgede kısa süreli arbede yaşandı.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, 4'ü Doğu Kudüs'te yaşayan kalıcı oturum statüsüne sahip, 4'ü de İsrail vatandaşı olmak toplam 8 Filistinlinin "Hamas lehine slogan attığı ve kışkırtıcılık yaptığı" iddiasıyla gözaltına alındığı belirtildi.


İsrail polisi, ramazan ayının son cuma gününde işgal altındaki Doğu Kudüs'te 3 bin 600 polis konuşlandırılacağını duyurmuştu.



#Mescid-i Aksa
#israil
#Gazze
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