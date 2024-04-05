Katil İsrail sabah namazında Mescid-i Aksa'ya göz yaşartıcı gaz attı

Kuzey Gazze'de, işgal askerlerinin insani yardım almaya çalışırken Filistinli bir sivili kasten öldürdükleri görüntüler acımasız ordunun yaptığı soykırımı bir kez daha kanıtladı. 6 ayı aşkın bir süredir sürekli masum insanları hedef alan işgalciler, yerde can çekişen Filistinli adama dakikalarca mermi yağdırdı.