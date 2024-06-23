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Katil İsrail'den ABD'ye kritik ziyaret: Silahların büyük kısmı ulaşmadı

ABD'den İsrail'e sevk edilen silahların "büyük kısmının ulaşmadığı" tartışmaları devam ederken, ülkesinin Gazze'ye yönelik saldırılarını ele almak üzere ABD'ye giden İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, "ABD ile ilişkilerimiz her zamankinden daha önemli" dedi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, haftalık kabine toplantısında yaptığı açıklamada, ABD'den İsrail'e silah sevkiyatının 4 ay önce "dramatik bir düşüş" yaşadığını belirterek, belirli parçalar dışında silahların büyük kısmının ulaşmadığını iddia etmişti.

23:11 - 23/06/2024 Pazar
Güncelleme: 00:16 - 24/06/2024 Pazartesi
AA
İsrail Savunma Bakanı, ülkesinin Gazze'deki saldırılarını ele almak üzere ABD'ye gidiyor.
İsrail Savunma Bakanı, ülkesinin Gazze'deki saldırılarını ele almak üzere ABD'ye gidiyor.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Gallant'ın Washington'da resmi temasları kapsamında ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken dahil üst düzey yetkililerle görüşmelerde bulunacağı belirtildi.

Açıklamada, Gallant'ın görüşmelerinde, İsrail'in Gazze'deki saldırıları, Hizbullah ile çatışmaların sürdüğü kuzey sınırındaki gelişmeler ve Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması ile ABD ve İsrail arasındaki işbirliği konularının ele alacağı kaydedildi.
Gallant, İsrail'den ayrılmadan önce basına yaptığı açıklamada,
"ABD ile ilişkilerimiz her zamankinden daha önemli."
ifadelerini kullandı.
Gazze'deki saldırıların "üçüncü aşamasına geçişin büyük sonuçları olacağını" savunan Gallant, bunları ABD'li yetkililerle ele alacağını ve görüşmelerin Gazze'deki saldırıların geleceği açısından "hayati önem taşıdığını" söyledi.

Netanyahu, ABD'den İsrail'e silah sevkiyatında "dramatik düşüş" yaşandığını savunmuştu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, haftalık kabine toplantısında yaptığı açıklamada, ABD'den İsrail'e silah sevkiyatının 4 ay önce "dramatik bir düşüş" yaşadığını belirterek, belirli parçalar dışında silahların büyük kısmının ulaşmadığını iddia etmişti.

Netanyahu, salı günü, ABD'yi ülkesine silah sevkiyatı yapmayı reddetmekle suçladığı bir video paylaşmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mathew Miller ise düzenlediği basın toplantısında Netanyahu'nun dile getirdiği suçlamalara ilişkin, "Geçen hafta (ABD) Dışişleri Bakanı (Anthony Blinken), Başbakan'la (Netanyahu) görüşmesinde doğrudan İsrail'in güvenliğine olan kararlılığımızı vurguladı." ifadelerini kullanmıştı.

Bu konu hakkında "kamuya açık şekilde ileri geri konuşmanın" fayda sağlamayacağını kaydeden Miller, "7 Ekim'den beri yaptığımız gibi, faaliyetlerimizin gerçekleri göstermesine izin vereceğiz." demişti.

Miller, Netanyahu'nun "engellerden" bahsederken neyi kastettiğini anlamadıklarını, bir sevkiyat dışında desteğin sürdüğünü ifade etmişti.



#ABD
#İsrail
#Yoav Gallant
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