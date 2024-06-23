Katil İsrail'den ABD'ye kritik ziyaret: Silahların büyük kısmı ulaşmadı

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Gallant'ın Washington'da resmi temasları kapsamında ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken dahil üst düzey yetkililerle görüşmelerde bulunacağı belirtildi.
Netanyahu, ABD'den İsrail'e silah sevkiyatında "dramatik düşüş" yaşandığını savunmuştu
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, haftalık kabine toplantısında yaptığı açıklamada, ABD'den İsrail'e silah sevkiyatının 4 ay önce "dramatik bir düşüş" yaşadığını belirterek, belirli parçalar dışında silahların büyük kısmının ulaşmadığını iddia etmişti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mathew Miller ise düzenlediği basın toplantısında Netanyahu'nun dile getirdiği suçlamalara ilişkin, "Geçen hafta (ABD) Dışişleri Bakanı (Anthony Blinken), Başbakan'la (Netanyahu) görüşmesinde doğrudan İsrail'in güvenliğine olan kararlılığımızı vurguladı." ifadelerini kullanmıştı.
Bu konu hakkında "kamuya açık şekilde ileri geri konuşmanın" fayda sağlamayacağını kaydeden Miller, "7 Ekim'den beri yaptığımız gibi, faaliyetlerimizin gerçekleri göstermesine izin vereceğiz." demişti.
Miller, Netanyahu'nun "engellerden" bahsederken neyi kastettiğini anlamadıklarını, bir sevkiyat dışında desteğin sürdüğünü ifade etmişti.