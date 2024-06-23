Katil İsrail'den ABD'ye kritik ziyaret: Silahların büyük kısmı ulaşmadı

Açıklamada, Gallant'ın görüşmelerinde, İsrail'in Gazze'deki saldırıları, Hizbullah ile çatışmaların sürdüğü kuzey sınırındaki gelişmeler ve Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması ile ABD ve İsrail arasındaki işbirliği konularının ele alacağı kaydedildi.