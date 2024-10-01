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Katil İsrail'in 361 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 41 bin 638'e yükseldi

Katil İsrail'in 361 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 41 bin 638'e yükseldi

14:361/10/2024, Salı
AA
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Katil İsrail, 361 gündür saldırılarını sürdürüyor.
Katil İsrail, 361 gündür saldırılarını sürdürüyor.

Katil İsrail ordusunun, son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda 23 Filistinli hayatını kaybetti, 101 kişi yaralandı. Siyonistlerin 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 638'e yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 361 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde düzenlediği saldırılarda 23 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 101 kişinin yaralandığı belirtildi.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 41 bin 638'e, yaralı sayısının da 96 bin 460'a çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı hatırlatıldı.



#Gazze
#İsrail
#Filistin

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