Katil İsrail'in 361 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 41 bin 638'e yükseldi

Katil İsrail ordusunun, son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda 23 Filistinli hayatını kaybetti, 101 kişi yaralandı. Siyonistlerin 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 638'e yükseldi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 361 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı hatırlatıldı.