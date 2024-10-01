Katil İsrail'in 361 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 41 bin 638'e yükseldi

Lübnan’ı karadan işgal için hazırlıklarını tamamlayan terör ordusu, sınırdaki bazı bölgeleri ‘askeri yasak bölge’ ilan etti. İsrail tankları sınıra yığıldı. İsrail ordusu Beyrut'un Dahiye bölgesinde mahallelerin boşaltılması çağrısı yaptı. Lübnan’ın güneyine topçu atışları yapılırken Lübnan ordusu geri çekildi. Akşamki İsrail saldırılarında en az 90 kişi öldü. Eş zamanlı olarak ABD, Ortadoğu’daki askerî varlığını artırma kararı aldı. ABD, "birkaç bin askere ek" olarak F-16, A-10 ve F-22 savaş uçaklarını bölgeye gönderiyor. Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, “Direniş güçleri kara saldırısına hazırdır” dedi.