Katil İsrail'in Batı Şeria'da düzenlediği baskında bir Filistinli hayatını kaybetti

Katil İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentindeki El-Fevvar Mülteci Kampına düzenlediği baskın sırasında bir Filistinli genç yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, İsrail ordusunun El-Fevvar Mülteci Kampı'na baskın düzenlediği belirtildi.
Haberde, İsrail güçlerinin baskın sırasında gerçek mermiyle ateş açması sonucu 29 yaşındaki Yahya Danyal Avad'ın da aralarında bulunduğu 4 kişinin yaralandığı ifade edildi.
Yaralıların Yatta Hastanesi'ne kaldırıldığı dile getirilen haberde, göğsünden vurularak ağır yaralanan Avad'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı aktarıldı.