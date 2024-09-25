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Katil İsrail'in Batı Şeria'da düzenlediği baskında bir Filistinli hayatını kaybetti

Katil İsrail'in Batı Şeria'da düzenlediği baskında bir Filistinli hayatını kaybetti

07:4925/09/2024, Çarşamba
AA
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Katil İsrail güçleri (Foto: Arşiv)
Katil İsrail güçleri (Foto: Arşiv)

Katil İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentindeki El-Fevvar Mülteci Kampına düzenlediği baskın sırasında bir Filistinli genç yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, İsrail ordusunun El-Fevvar Mülteci Kampı'na baskın düzenlediği belirtildi.

Haberde, İsrail güçlerinin baskın sırasında gerçek mermiyle ateş açması sonucu 29 yaşındaki Yahya Danyal Avad'ın da aralarında bulunduğu 4 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Yaralıların Yatta Hastanesi'ne kaldırıldığı dile getirilen haberde, göğsünden vurularak ağır yaralanan Avad'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı aktarıldı.

#Batı Şeria
#İsrail
#Filistin

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