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Katil İsrail'in Cenin'de İHA ile düzenlediği saldırıda 6 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda 6 Filistinli hayatını kaybetti. Cenin'e baskın sırasında İsrail güçlerine ait aracın geçişi sırasında yol kenarına yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 2'si ağır 4 İsrail sınır polisi yaralandı.

09:31 - 7/01/2024 Pazar
AA
İşgalci İsrail, Filistin'e saldırılarını sürdürüyor.
İşgalci İsrail, Filistin'e saldırılarını sürdürüyor.
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada,
Cenin'in güneyindeki Şehitler Kavşağı yakınında toplanan Filistinli gençlere İsrail'in İHA ile gerçekleştirdiği saldırı sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.
Filistin resmi haber ajansı WAFA da saldırıda ölenlerden 4 kişinin kardeş olduğu bilgisine yer verdi.

İsrail askerleri, buldozerlerle Cenin kentine ve Cenin Mülteci Kampı'na da baskın düzenledi ve kentteki altyapıyı tahrip etti.

Filistinlilere ait çok sayıda eve baskın düzenleyen İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çatışmalar çıktı.

Dört İsrail polisi yaralandı

Öte yandan İsrail ordusu ve polisinden yapılan ortak açıklamada, Cenin'e baskın sırasında İsrail güçlerine ait aracın geçişi sırasında yol kenarına yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 2'si ağır olmak üzere 4 İsrail sınır polisinin yaralandığı ifade edildi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde patlamanın etkisiyle İsrail güçlerine ait bir aracın devrildiği yer aldı.

#Filistin
#Cenin
#İsrail
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