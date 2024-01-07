Katil İsrail'in Cenin'de İHA ile düzenlediği saldırıda 6 Filistinli hayatını kaybetti

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada,

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada,

Filistin resmi haber ajansı WAFA da saldırıda ölenlerden 4 kişinin kardeş olduğu bilgisine yer verdi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA da saldırıda ölenlerden 4 kişinin kardeş olduğu bilgisine yer verdi.

İsrail askerleri, buldozerlerle Cenin kentine ve Cenin Mülteci Kampı'na da baskın düzenledi ve kentteki altyapıyı tahrip etti.

Filistinlilere ait çok sayıda eve baskın düzenleyen İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çatışmalar çıktı.

Öte yandan İsrail ordusu ve polisinden yapılan ortak açıklamada, Cenin'e baskın sırasında İsrail güçlerine ait aracın geçişi sırasında yol kenarına yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 2'si ağır olmak üzere 4 İsrail sınır polisinin yaralandığı ifade edildi.