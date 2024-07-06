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Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında 5 gazeteci daha hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda biri kadın, 5 Filistinli gazeteci daha hayatını kaybetti. 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde katledilen gazetecilerin sayısının 158'e yükseldiği belirtildi.

12:29 - 6/07/2024 Cumartesi
AA
İşgalci İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde katledilen gazetecilerin sayısı 158 oldu.
İşgalci İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde katledilen gazetecilerin sayısı 158 oldu.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilere ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 12 saatte Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, Deep Shot Medya Prodüksiyon Şirketi Direktörü Sadi Mudevvih, şirkette görev yapan gazeteci Edib Sukkar, Filistin Medya Ajansı'ndani Rezak Ebu Şekyan ile Emced Cehcuh ve eşi Gazze İslam Üniversitesinde radyo programcısı Vefa Ebu Daban'ın yaşamını yetirdiği belirtildi.

Açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilerin sayısının 158'e yükseldiği bildirildi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre de İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin orta bölgesindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda gazeteci Emced Cehcuh'un evini bombalaması sounucu eşi Daban dahil aynı aileden 9 kişi öldürüldü.

Medya Ofisinden daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de gazetecileri "Filistin'in sesini susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğü" ifade edilmişti.

İsrail polisi cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak isteyen Filistinli gençleri darbetti

İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’da cuma namazını kılmak isteyen yüzlerce Filistinli, işgalci İsrail polisinin engeline takıldı. On binlerce Filistinli, sabah saatlerinden itibaren cuma namazını kılmak için Mescid-i Aksa’ya akın etti. Cuma namazı öncesi Mescid-i Aksa’nın kapılarında bulunan İsrail polisleri, bazı Filistinlilere kimlik kontrolü yaptı; yüzlercesinin de girişine izin vermedi. Harem-i Şerif’in El-Esbat (Aslanlı) Kapısı'nda ise kimlik kontrolü yapan İsrail polisi, onlarca Filistinliyi geri çevirirken, bazılarını da gözaltına aldı. İsrail polisi, ayrıca Esbat Kapısı’nda, Mescid-i Aksa’ya girmek isteyen çok sayıda genç ve yaşlıyı da şiddetle darbetti.

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