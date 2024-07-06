Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında 5 gazeteci daha hayatını kaybetti

İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’da cuma namazını kılmak isteyen yüzlerce Filistinli, işgalci İsrail polisinin engeline takıldı. On binlerce Filistinli, sabah saatlerinden itibaren cuma namazını kılmak için Mescid-i Aksa’ya akın etti. Cuma namazı öncesi Mescid-i Aksa’nın kapılarında bulunan İsrail polisleri, bazı Filistinlilere kimlik kontrolü yaptı; yüzlercesinin de girişine izin vermedi. Harem-i Şerif’in El-Esbat (Aslanlı) Kapısı'nda ise kimlik kontrolü yapan İsrail polisi, onlarca Filistinliyi geri çevirirken, bazılarını da gözaltına aldı. İsrail polisi, ayrıca Esbat Kapısı’nda, Mescid-i Aksa’ya girmek isteyen çok sayıda genç ve yaşlıyı da şiddetle darbetti.