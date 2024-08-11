Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli hayatını kaybetti

Nasır Hastanesi'nden alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin merkezinde yer alan el-Sikka bölgesinde bir grup sivilin bulunduğu noktaya düzenlediği saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Han Yunus'taki saldırıda hayatını kaybedenlerin Nasır Hastanesi'ne nakledildiği belirtilirken, yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Yerel kaynaklar, İsrail askeri araçlarının Han Yunus'un doğusundaki Beni Süheyle bölgesinde ilerleme kaydederken, bölgedeki Kuza bölgesinde konuşlanan askerlerin "Filistinlilere ve evlerine makineli tüfekle ateş açtığını" aktardı.

İsrail ordusu ise saldırılarını sürdürdüğü ve daha önce doğusunun tahliye edilmesini istediği Han Yunus'un merkezindeki bölgelerin de tahliyesini istedi.

Sağlık kaynakları, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nuseyrat Mülteci Kampı'nın bir eve düzenlediği topçu saldırısında Filistinli bir kadının hayatını kaybettiğini ve yaralananlar olduğunu kaydetti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 39 bin 790 Filistinli hayatını kaybetti, 92 bin 2 kişi yaralandı.