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Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne gece boyu sürdürdüğü saldırılarda 27 Filistinli hayatını kaybetti

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne gece boyu düzenlediği saldırılarda 27 Filistinli hayatını kaybetti. Ayrıca, İsrail ordusu havadan, karadan ve denizden Gazze Şeridi'ni gece boyunca hedef almayı sürdürdü. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715'i çocuk, 11 bin 308'i kadın olmak üzere 41 bin 20 Filistinli hayatını kaybetmiş, 94 bin 925 kişi yaralanmıştı.

09:16 - 11/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 09:59 - 11/09/2024 Çarşamba
AA
Katil İsrail, Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.
Katil İsrail, Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre,
İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Huzaa Mahallesinde "el-Karafi" ailesine ait evi hedef alması sonucu 13 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusuna ait hücum botlarının saldırısı sonucu Han Yunus'taki el-Mevasi bölgesi kıyılarında bir balıkçı yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda katledilenlerin sayısı 3'ü çocuk, 2'si kadın 9'a yükseldi.

Gazze'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda İsrail ordusunun "Ebu Uteyvi" ailesine ait evi hedef alması sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetti, 11'i yaralandı.Ayrıca, İsrail ordusu havadan, karadan ve denizden Gazze Şeridi'ni gece boyunca hedef almayı sürdürdü.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715'i çocuk, 11 bin 308'i kadın olmak üzere 41 bin 20 Filistinli hayatını kaybetmiş, 94 bin 925 kişi yaralanmıştı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

10 metre derinliğinde dev çukurlar oluştu: Siyonistler ABD'nin bombalarıyla Han Yunus'ta en büyük katliamlarından birini yaptı

Terör devleti İsrail Han Yunus'ta bulunan El Mewasi bölgesine hava saldırısı düzenledi. Defalarca yerinden edilmiş Filistinli sivillerin yaşadığı çadırları bombalayan işgalciler, 7 Ekim'den bu yana en büyük katliamlarından birini yaptı. Siyonist ordu, en büyük destekçisi ve finansörü ABD'nin gönderdiği MK-84 bombalarıyla çadırları bombaladı. Her biri 1 tonluk 5 füzenin bölgeye isabet etmesi 20'den fazla çadırı yok ederken, çoğu aileyi kumların altında bıraktı. Bombaların etkisiyle 9-10 metre derinliğinde çukurlar oluştu. Bölgeye gelen yardım ekiplerinin 10 metre derinlikten Filistinlilerin cansız bedenlerini çıkarmaya çalışması bölgedeki yerel gazeteciler tarafından görüntülendi. 40'dan fazla şehidin olduğu tahmin edilen bölgede, kumun altındakilerle birlikte sayının 100'ü bulacağı tahmin ediliyor.

Katil İsrail ordusunun El Mevasi'deki çadır katliamı sonrası Filistinliler sevdiklerine veda ediyor

Katil İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde vahşete doymuyor. Daha önce defalarca saldırı düzenlediği 'güvenli bölge' olarak bilinen Han Yunus'a bağlı El Mevasi bölgesi, bebek katillerinin yine hedefi oldu. Bombaların etkisiyle 10 metrelik derin çukurların oluştuğu bölgede en az 40 Filistinli hayatını kaybetti, 60 kişi ise yaralandı. Terör devleti İsrail'e ait savaş uçakları, yerlerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına 5 farklı bomba attı. Han Yunus'un batısında bulunan ve "güvenli olduğu" iddia edilerek Gazzelilerin yönlendirildiği El-Mevasi bölgesinde taş üstüne taş kalmadı. Saldırılarda şehit olan Filistinlilerin, yakınlarının vedası yürekleri burktu. Şehit Filistinliler, kentteki Nasır Hastanesi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlandı.

#Gazze
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#Filistin
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