Katil İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli yerlerindeki saldırılarında 36 Filistinli hayatını kaybetti

Sağlık kaynakları, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan ve "Netzarim Koridoru" olarak bilinen alanda yardım bekleyen sivillere ateş açması sonucu 19 kişinin öldüğünü, 200'den fazla kişinin de yaralandığını bildirdi.

Kaynaklar, ölü ve yaralıların, Gazze Şeridi'nin ortasındaki el-Aksa Şehitleri Hastanesi ile Gazze kentinin batısındaki Kudüs Hastanesi'ne nakledildiğini aktardı.

Görgü tanıkları, "İsrail'e ait insansız hava araçları, Gazze'nin güneyinde yer alan Netzarim Koridoruna yakın bir noktada yardım bekleyen sivilleri hedef aldı. İsrail topçuları da aynı bölgeye birçok kez ateş açtı." dedi.

Tanıklar ayrıca, ambulansların ulaşamadığı noktalardaki ölü ve yaralıların binek hayvanların sırtında taşınarak Gazze kentindeki ve orta kesimdeki hastanelere ulaştırıldığını ekledi.

Öte yandan Gazze kentindeki Şifa Hastanesi'nden bir kaynak, yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Cibaliya bölgesine yönelik ayrı İsrail saldırılarında 12 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve cenazelerinin hastaneye ulaştığını bildirdi.

Görgü tanıkları da, İsrail'in Cibaliya bölgesindeki Aseliya, Hammude, Nebhan, en-Nezr ve Reyhan ailelerine ait evleri hedef alan bombardımanında çok sayıda Filistinlinin öldüğünü ve yaralandığını aktardı.

Güney Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinde ise, konuşan tıbbi kaynaklara göre, İsrail'e ait bir insansız hava aracının, kentin batısındaki el-Mevasi bölgesinde, yerinden edilmiş kişilerin kaldığı bir çadırı bombalaması sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti.









Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki, el-Megazi Kampı'nın doğusunda düzenlenen İsrail saldırısında hayatını kaybeden bir Filistinlinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

Ayrıca, orta kesimlerdeki Deyr el-Belah kentinin el-Bereke bölgesinde, geçmişte İsrail'e ait bir saldırıda daha önce yaralanan Filistinli bir genç de yaşamını yitirdi.

⁠Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'yi kalıcı işgal için harekete geçti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 4 bin 649 Filistinli hayatını kaybetti, 14 bin 574 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 54 bin 927'ye, yaralıların sayısı da 126 bin 615'e yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.