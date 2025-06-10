Katil İsrail, Gazze'ye düzenlediği saldırıda 3 Filistinli sağlık görevlisi hayatını kaybetti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 4 bin 649 Filistinli hayatını kaybetti, 14 bin 574 kişi yaralandı.