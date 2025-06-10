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Katil İsrail, Gazze'ye düzenlediği saldırıda 3 Filistinli sağlık görevlisi hayatını kaybetti

Katil İsrail, Gazze'ye düzenlediği saldırıda 3 Filistinli sağlık görevlisi hayatını kaybetti

07:2410/06/2025, Salı
AA
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İsrail'in, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı ise 54 bin 927'ye, yaralıların sayısı da 126 bin 615'e yükseldi.
İsrail'in, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı ise 54 bin 927'ye, yaralıların sayısı da 126 bin 615'e yükseldi.

Katil İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine dün sabah saatlerinden itibaren düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72'ye yükseldi. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nin açıkladığı son rakamlara göre, savaşın başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden sağlık personeli sayısı yaklaşık bin 580'e ulaştı.

İsrail ordusunun, Gazze şehrine düzenlediği saldırıda 3 Filistinli sağlık görevlisinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Sağlık yetkililerinden ediniien bilgiye göre, Gazze'nin doğusundaki Et-Tuffah semtinde ölü ve yaralıları kurtarma misyonunu yürüten sağlık çalışanları, İsrail ordusu tarafından yapılan bombardımana maruz kaldı.

Bombardıman sonucunda sağlık görevlileri Hüseyin Muhaysin, Vail el-Attar ve Bera Faris Afane hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine dün sabah saatlerinden itibaren düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 72'ye yükseldi.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nin açıkladığı son rakamlara göre, savaşın başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden sağlık personeli sayısı yaklaşık 1580'e ulaştı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 4 bin 649 Filistinli hayatını kaybetti, 14 bin 574 kişi yaralandı.

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı ise 54 bin 927'ye, yaralıların sayısı da 126 bin 615'e yükseldi.

Gazze Şeridi'nde enkazda hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

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