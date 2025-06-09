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İşgalci İsrail ordusundan Gazze'nin kuzeyindeki 10 bölge için sürgün tehdidi

İşgalci İsrail ordusundan Gazze'nin kuzeyindeki 10 bölge için sürgün tehdidi

11:569/06/2025, Pazartesi
AA
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İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Kurban Bayramı'nın 1. ve 2. gününde sürgün ve tahliye emirleri yayınlamıştı.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Kurban Bayramı'nın 1. ve 2. gününde sürgün ve tahliye emirleri yayınlamıştı.

İşgalci İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki 10 bölge için saldırı tehdidinde bulunarak buradaki Filistinliler için sürgün emri yayımladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından Gazze Şeridi'nin numaralandırılmış küçük bloklara bölündüğü ve "yasak bölgelerin" kırmızı renkle işaretlendiği bir harita paylaştı.

Adraee, sürgün emrinin Cibaliya, Cibaliya Mülteci Kampı, El-Belde el-Kadime, En-Nahda, Er-Ravda, Es-Selam, En-Nur, Et-Tuffah, Ed-Derac ve Tel el-Zater mahallelerinde bulunanlara yönelik olduğunu belirtti.

İsrail ordusunun bölgede şiddetli çatışmalar içine girdiğini aktaran Adraee, Filistinlilerden "güvenlik amacıyla" söz konusu bölgeleri boşaltılmalarını ve Gazze kentinin güvenli bölgelerine doğru gitmelerini istedi.

Bölgenin "tehlikeli bir çatışma" bölgesi olduğunu belirten Adraee, Filistinlilerin geri dönmemesi için bölgeye dönüşün tehlikeli olabileceğini iddia etti.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Kurban Bayramı'nın 1. ve 2. gününde sürgün ve tahliye emirleri yayınlamıştı.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'yi kalıcı işgal için harekete geçti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 4 bin 603 Filistinli hayatını kaybetti, 14 bin 186 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 54 bin 880'e, yaralıların sayısı da 126 bin 227'ye yükseldi.


İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.

İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi'nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.


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