Dışişleri'nden İsrail'e 'Madleen' tepkisi: İsrail terör devleti olduğunu bir kez daha ispatladı

Gazze’ye insani yardım götürmek için yola çıkan Madleen isimli gemi, işgalci İsrail güçlerinin saldırısına uğradı. Greta Thunberg ve Türk aktivistler Hüseyin Şuayb ile Yasemin Acar'ın da aralarında yer aldığı 12 kişi, İsrail tarafından alıkonulurken uluslararası hukuku hiçe sayan bu saldırıya dünyanın dört bir yanından tepki yağdı. Dışişleri Bakanlığı da yaşanan olaya sert tepki gösterdi. Bakanlığın açıklamasında, “Bu, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir” ifadeleri yer aldı ve siyonist rejim bir kez daha kınandı. İşte detaylar.
Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait olan Madleen isimli yelkenli ile aralarında Türk aktivistler Hüseyin Şuayb ile Yasemin Acar, Avrupa Parlamentosu Üyesi Rima Hassan ve aktivist Greta Thunberg'in bulunduğu 12 insan hakları savunucusu, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı kaldırmak amacıyla yardım malzemeleriyle birlikte 1 Haziran'da İtalya'nın Sicilya adasından yola çıkmıştı.
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Gazze açıklarına yaklaşan Madleen yelkenlisinin önce üzerinde insansız hava araçlarının uçtuğu belirtilirken ardından ise gemiye İsrail ordusu tarafından müdahale edildiği ve irtibatın kesildiği bildirildi.
İşgalci İsrail, Gazze'ye insani yardım götüren Madleen isimli gemiye saldırdı. Siyonistler yelkenlide bulunan Greta Thunberg dahil 12 aktivisti alıkoydu. Baskın öncesi gemiye atılan beyaz sıvının ne olduğuna dair bilgiler ortaya çıkarken, uluslararası hukuka aykırı uygulamaya dünyanın dört bir yanından tepki yağdı.
Dışişleri'nden İsrail'e 'Madleen' tepkisi
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Madleen adlı yardım gemisine yaptığı müdahaleye yaptığı yazılı açıklama ile sert tepki gösterdi.
"Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve içinde vatandaşlarımızın da bulunduğu “Madleen” adlı gemiye uluslararası sularda seyrettiği esnada İsrail güçlerince müdahalede bulunulması, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir.
Netanyahu hükümetinin, seyrüsefer serbestisini ve deniz güvenliğini de tehdit eden bu menfur saldırısı, İsrail’in bir terör devleti olduğunu bir kez daha ispatlamıştır.
Gazze'de açlığı bir silah olarak kullanan ve insani yardımların ulaştırılmasını engelleyen İsrail’in soykırım politikalarına karşı uluslararası toplumun haklı tepkisi devam edecektir. İsrail’in saldırgan ve hukuk tanımaz tutumu, insanlık değerlerine sahip çıkan sesleri susturamayacaktır."