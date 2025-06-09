Dışişleri'nden İsrail'e 'Madleen' tepkisi: İsrail terör devleti olduğunu bir kez daha ispatladı

Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait olan Madleen isimli yelkenli ile aralarında Türk aktivistler Hüseyin Şuayb ile Yasemin Acar, Avrupa Parlamentosu Üyesi Rima Hassan ve aktivist Greta Thunberg'in bulunduğu 12 insan hakları savunucusu, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı kaldırmak amacıyla yardım malzemeleriyle birlikte 1 Haziran'da İtalya'nın Sicilya adasından yola çıkmıştı.









'KATİL İSRAİL AKTİVİSTLERİ KAÇIRDI': ULUSLARARASI TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR





Gazze açıklarına yaklaşan Madleen yelkenlisinin önce üzerinde insansız hava araçlarının uçtuğu belirtilirken ardından ise gemiye İsrail ordusu tarafından müdahale edildiği ve irtibatın kesildiği bildirildi.









İşgalci İsrail, Gazze'ye insani yardım götüren Madleen isimli gemiye saldırdı. Siyonistler yelkenlide bulunan Greta Thunberg dahil 12 aktivisti alıkoydu. Baskın öncesi gemiye atılan beyaz sıvının ne olduğuna dair bilgiler ortaya çıkarken, uluslararası hukuka aykırı uygulamaya dünyanın dört bir yanından tepki yağdı.





Dışişleri'nden İsrail'e 'Madleen' tepkisi





Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Madleen adlı yardım gemisine yaptığı müdahaleye yaptığı yazılı açıklama ile sert tepki gösterdi.









Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:





"Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve içinde vatandaşlarımızın da bulunduğu “Madleen” adlı gemiye uluslararası sularda seyrettiği esnada İsrail güçlerince müdahalede bulunulması, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir.





Netanyahu hükümetinin, seyrüsefer serbestisini ve deniz güvenliğini de tehdit eden bu menfur saldırısı, İsrail’in bir terör devleti olduğunu bir kez daha ispatlamıştır.





Gazze'de açlığı bir silah olarak kullanan ve insani yardımların ulaştırılmasını engelleyen İsrail’in soykırım politikalarına karşı uluslararası toplumun haklı tepkisi devam edecektir. İsrail’in saldırgan ve hukuk tanımaz tutumu, insanlık değerlerine sahip çıkan sesleri susturamayacaktır."











