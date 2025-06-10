Madleen’i basan soykırımcı 12 aktivisti kaçırıp esir aldı: Akdeniz’de Siyonist korsanlık

Soykırımcı İsrail, Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak için yola çıkan, 12 insan hakları savunucusu aktivistin bulunduğu Madleen gemisine baskın düzenleyerek terörünü Akdeniz’e taşıdı. Gemiye çıkmadan önce drone ile tahriş edici beyaz sıvı atılırken, silahlarla baskın düzenleyen işgalci güç, herkesin ellerini havaya kaldırmasını emrederek dakikalarca bekletti. 12 kişinin telefonlarını denize attıran terör devleti unsurları, aktivistlere Savunma Bakanı Yisrael Katz’ın emriyle Hamas’ı kötüleyen videolar izletti. Gemi Aşdod Limanı’na çekilirken, aktivistler tutuklanarak cezaevine götürüldü.

5 BOTLA KUŞATMA

Özgürlük Filosu Koalisyonu isimli sivil toplum kuruluşunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik yelkenli, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı. Gemi Mısır açıklarında seyrederken, gece yarısı 03.00 civarında İsrail donanmasına ait beş bot Madleen'i kuşattı. Gemi personeli olası bir müdahaleye karşı alarm durumuna geçti.

İsrail askerleri gemiye dronla beyaz bir kimyasal madde sıktı.

DRONLA BEYAZ SIVI ATTILAR

Aktivistler, Koalisyon, müdahaleden önce yaptıkları paylaşımda, geminin üstünde bir dron sürüsünün uçtuğunu, sonrasında ise dronelarla tahriş edici beyaz bir sıvı atıldığını açıkladı. Gemideki insan hakları aktivisti Yasemin Acar, dökülen beyaz sıvıyı göstererek, "Üzerimize kimyasal bir sıvı döktüler, ne olduğunu bilmiyoruz. Bu sivillere karşı işlenmek üzere olan başka bir savaş suçudur" dedi. Paylaşılan videoda yüzünü kapatan Acar, sıvı sebebiyle gözlerinin yandığını söyledi.

BASKIN ANI İŞGALCİNİN KAMERASINDA

Sabah saatlerine saat 05.00’a doğru işgalci İsrail askerleri gemiye baskın düzenledi. Yaklaşık 20 İsrail askeri gemiye çıktı. Gemideki 12 kişiye ellerini havaya kaldırmalarını emreden işgalci güç, dakikalarca aktivistleri bu pozisyonda bekletti. Aktivistlerin elleri havada fotoğrafını çeken terör devleti, o anları sosyal medyada paylaştı.

TELEFONLARINI DENİZE ATTIRDILAR

Terör devleti gemidekilerin dış dünya ile iletişime geçmesini engellemek amacıyla, aktivistlerden telefonlarını denize atmalarını istedi. Silah zoruyla verilen emir sonra 12 kişi telefonlarını denize attı. Daha sonra baskına ilişkin videolar paylaşan işgalci güç, “Aktivistler güvende ve mutlu” propagandası yaptı.

AKTİVİSTLER KAÇIRILDI

Saat 06.00’ya gelirken 12 aktivistin gözaltına alındığı ve geminin Aşdod limanına çekileceği duyuruldu. Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun Telegram hesabından yapılan açıklamada, "Madleen gemisindeki gönüllüler, İsrail ordusu tarafından kaçırıldı" denildi. Açıklamada, başta Gazze'deki insani krize dikkat çekmek amacıyla yola çıkan aktivistlerin güvenliğinden endişe edildiği belirtildi ve ilgili ülkelerin dışişleri bakanlıklarına çağrıda bulunuldu.

Madleen yelkenlisi, içindeki 12 kişi ile birlikte 17 saat alıkonulduktan sonra Aşdod limanına götürüldü.

ESİR ALIP HÜCREYE KOYDULAR

İsrail basını, geminin Aşdod Limanı'na çekileceğini ve aktivistlerin tutuklanacağını yazdı. Hayom gazetesi, Madeleine aktivistlerinin Ramla’daki Givon Hapishanesi'ne nakledileceğini duyurdu. Haberde her bir aktivist için tek kişilik hücre hazırlandığı ve aktivistlerin ülkelerine iade edilmeden önce buralarda tutulacağı ifade edildi. Habere göre, aktivistler Aşdod'a ulaştıklarında, halkın dikkatini en aza indirmek amacıyla camları koyu renkli araçlarla hapishaneye götürülecek.

BELGESELLERLE İŞKENCE TALİMATI

İsrail Savunma Bakanı Katz, aktivistlere zorla video izletilmesini emretti. Haaretz’in haberine göre Katz, aktivistlere gözaltı süreleri boyunca Hamas’ı kötüleyen belgeseler izletilmesi talimatı verdi. Yisrael Katz, Madleen gemisinin Gazze kıyılarına varmasını engellemek için İsrail ordusuna "ne gerekiyorsa yapması" yönünde talimat verdiğini duyurmuştu.

"SELFIE YATI" DİYEREK ALAY ETTİLER

İsrail Dışişleri Bakanlığı da gemiyi “Selfie Yatı” olarak adlandırdığı bir video paylaştı. Videoda aktivistlere işgalci güç tarafından su ve sandviç uzatılırken, Bakanlık, “Şov bitti” yorumuna yer verdi.

RAHAT YÜZÜ GÖSTERMEYİN EMRİ

İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise aktivistlere hapishanede iyi muamele yapılmaması gerektiğini belirtti. Ben-Gvir ayrıca, hapishane yetkililerine aktivistlerin gözaltında bulundukları süre boyunca Filistin yanlısı herhangi bir sembol taşımalarını yasaklamaları ve hücrelerinde televizyon veya radyo gibi elektronik cihazlara erişimlerini engellemeleri yönünde talimat verdi.







