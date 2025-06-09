Madleen mürettebatı nerede

İsrail kaçırdığı 12 kişilik Madleen mürettebatını ülkelerine gönderecek.
İşgalci İsrail, Filistin’e insani yardım götürmek için yola çıkan Madleen gemisinin mürettebatını alıkoydu. İsrail Dışişleri Bakanlığı geminin İsrail'e götürüldüğü, aktivistlerin de ülkelerine gönderileceğini açıkladı. Bakanlık aktivistlerin bir de videosunu yayınladı. Görüntülerde yolculara işgalcilerin yemek dağıttığı görülüyor. Madleen Gemisi, işgalci İsrail tarafından Gazze’ye ulaşmasına 185 kilometre kala uluslararası sularda saldırıya uğramıştı. İsrail askerleri önce dronelarla mürettebata henüz ne olduğu belirlenemeyen bir sıvı püskürmüş, daha sonra gemiye çıkarak mürettebatı rehin almıştı. Edinilen bilgiye göre yelkenli İsrail'in Aşdod Limanı’na çekilecek.
Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Madleen isimli gemide bulunan Türk vatandaşlarının durumunun yakından takip edildiğini duyurdu. Bakanlık, Türk vatandaşlarının bir an önce bırakılması için Tel Aviv Büyükelçiliği'ne gerekli uyarıların yapıldığını bildirdi. Açıklamada, gemide bulunan Yasemin Acar ve Şuayb Ordu'nun yakınlarına da düzenli olarak bilgi verildiği ifade edildi.