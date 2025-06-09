Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Madleen mürettebatı nerede

Madleen mürettebatı nerede

Halime Kirazlı
Halime Kirazlı
12:489/06/2025, Pazartesi
G: 9/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
İsrail'in alıkoyduğu mürettebat ülkelerine gönderilecek.
İsrail'in alıkoyduğu mürettebat ülkelerine gönderilecek.

İsrail kaçırdığı 12 kişilik Madleen mürettebatını ülkelerine gönderecek.

İşgalci İsrail, Filistin’e insani yardım götürmek için yola çıkan Madleen gemisinin mürettebatını alıkoydu. İsrail Dışişleri Bakanlığı geminin İsrail'e götürüldüğü, aktivistlerin de ülkelerine gönderileceğini açıkladı. Bakanlık aktivistlerin bir de videosunu yayınladı. Görüntülerde yolculara işgalcilerin yemek dağıttığı görülüyor. Madleen Gemisi, işgalci İsrail tarafından Gazze’ye ulaşmasına 185 kilometre kala uluslararası sularda saldırıya uğramıştı. İsrail askerleri önce dronelarla mürettebata henüz ne olduğu belirlenemeyen bir sıvı püskürmüş, daha sonra gemiye çıkarak mürettebatı rehin almıştı. Edinilen bilgiye göre yelkenli İsrail'in Aşdod Limanı’na çekilecek.

Gemide Türk vatandaşları da vardı

Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Madleen isimli gemide bulunan Türk vatandaşlarının durumunun yakından takip edildiğini duyurdu. Bakanlık, Türk vatandaşlarının bir an önce bırakılması için Tel Aviv Büyükelçiliği'ne gerekli uyarıların yapıldığını bildirdi. Açıklamada, gemide bulunan Yasemin Acar ve Şuayb Ordu'nun yakınlarına da düzenli olarak bilgi verildiği ifade edildi.


YouTube
Madleen mürettebatı nerede
Gündem
09 Haziran, Pazartesi



#Madleen Gemisi
#Yasemin Acar
#Şuayb Ordu
#Madleen'e saldırı
#İsrail Madleen'a saldırdı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Babalar Günü: Anlamlı Mesajlar ve Kutlama Sözleri