Madleen mürettebatı nerede

İşgalci İsrail, Filistin’e insani yardım götürmek için yola çıkan Madleen gemisinin mürettebatını alıkoydu. İsrail Dışişleri Bakanlığı geminin İsrail'e götürüldüğü, aktivistlerin de ülkelerine gönderileceğini açıkladı. Bakanlık aktivistlerin bir de videosunu yayınladı. Görüntülerde yolculara işgalcilerin yemek dağıttığı görülüyor. Madleen Gemisi, işgalci İsrail tarafından Gazze’ye ulaşmasına 185 kilometre kala uluslararası sularda saldırıya uğramıştı. İsrail askerleri önce dronelarla mürettebata henüz ne olduğu belirlenemeyen bir sıvı püskürmüş, daha sonra gemiye çıkarak mürettebatı rehin almıştı. Edinilen bilgiye göre yelkenli İsrail'in Aşdod Limanı’na çekilecek.