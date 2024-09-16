Katil İsrail'in Gazze'de bir eve düzenlediği hava saldırısında 2'si çocuk 6 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795'i çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 206 Filistinli hayatını kaybetti, 95 bin 337 kişi yaralandı.