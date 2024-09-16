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Katil İsrail'in Gazze'de bir eve düzenlediği hava saldırısında 2'si çocuk 6 Filistinli hayatını kaybetti

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde bir eve düzenlediği hava saldırısında 2'si çocuk 6 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırıda çok sayıda kişi de yaralandı. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795'i çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 206 Filistinli hayatını kaybetti, 95 bin 337 kişi yaralandı.

07:52 - 16/09/2024 Pazartesi
Güncelleme: 09:05 - 16/09/2024 Pazartesi
AA
Katil İsrail saldırısında çok sayıda kişi de yaralandı.
Katil İsrail saldırısında çok sayıda kişi de yaralandı.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin güneydoğusunda bir evi bombaladığı belirtildi.

Saldırıda 2'si çocuk ve biri kadın 6 sivilin yaşamını yitirdiği, bazılarının yaralandığı bildirilen açıklamada, bombalanan evin yerle bir olduğu ve çevredeki evlerde hasar oluştuğu kaydedildi.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795'i çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 206 Filistinli hayatını kaybetti, 95 bin 337 kişi yaralandı.

Enkazda halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

#Gazze
#İsrail
#Filistin
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