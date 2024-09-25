Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 51 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795'i çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 467 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 95 bin 921 kişinin yaralandığı belirtilmişti.