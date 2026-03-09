Yeni Şafak
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 133'e yükseldi

11:499/03/2026, Pazartesi
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.
Katil İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72 bin 133'e ulaştı. Ekim 2025'te ilan edilen ateşkesten bu yana İsrail saldırılarında 648 kişi öldü, 1728 kişi yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten beri devam eden saldırılarında, yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 7 ölü ve 17 yaralı getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 648 kişinin öldürüldüğü, 1728 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 755 cenazenin çıkarıldığı ifade edildi.
İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başladığı saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 133'e, yaralı sayısının 171 bin 826'ya yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

