Katil İsrail'in hamisi ABD'ye ait uçak gemisi bölgeye ulaştı

ABD Savunma Bakanlığı, Bakan Lloyd Austin'in katil İsrail'in güvenliğine olan desteğini artırmak üzere bölgeye ek askeri kaynak konuşlandırma emri verdiğini duyurdu. Ayrıca, ABD ve Kanada Dışişleri Bakanlığı, İsrail, Gazze ve Lübnan'daki vatandaşlarına uyarılarda bulunarak bölgedeki gerilimin artabileceğini belirtti. Kanada, Lübnan'daki vatandaşlarına ülkeden ayrılmaları gerektiğini duyurdu.