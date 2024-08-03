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Dünya

Katil İsrail'in hamisi ABD'ye ait uçak gemisi bölgeye ulaştı

İsrail Ordu Radyosu, ABD'nin nükleer enerjili uçak gemisi USS Theodore Roosevelt'in İran kıyılarından sadece 10 km (6,2 mil) uzaklıktaki Hürmüz Boğazı'na ulaştığını bildirdi.

16:35 - 3/08/2024 Saturday
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USS Theodore Roosevelt
USS Theodore Roosevelt

ABD, Haniye suikasti sonrası İran'nın misilleme saldırı planlarına karşı terör devleti İsrail'in savunmasını güçlendirmek üzere harekete geçti.


ABD Savunma Bakanlığı'nın gerilimin artmasının ardından İsrail'in savunmasına yardımcı olmak amacıyla ek savaş uçakları ve donanma savaş gemileri göndermesinin ardından gözler bölgeye çevrildi.


Hürmüz Boğazı'na ulaştı


İsrail Ordu Radyosu, ABD'nin nükleer enerjili uçak gemisi USS Theodore Roosevelt'in İran kıyılarından sadece 10 km (6,2 mil) uzaklıktaki Hürmüz Boğazı'na ulaştığını bildirdi.




#ABD
#İsrail
#Hürmüz Boğazı
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