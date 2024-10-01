Katil İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 10 kişi öldü

İşgalci İsrail, 12 aydan fazla süredir masum Filistinlilerin üzerine bomba yağdırıyor. Terör devleti, Gazze'de yaptığı soykırımın alanını genişletmeyi amaçlıyor. Haftalardır Lübnan'a alçak saldırılar düzenleyen İsrail, Güney Lübnan'ı, kullanılması yasak olan fosfor bombalarıyla vurdu. Lübnan, güney sınırında bulunan askerlerini geri çekti. Terör devleti İsrail'e ait askeri araçlar, kara saldırıları çerçevesinde, Lübnan sınırına giriş yaptı. Al Arabiya'da yer alan habere göre; işgal güçleri Lübnan'ın güneyindeki Ramish köyünden kara harekatı başlattı. Yerel kaynaklar ise bölgede şiddetli bir patlama sesi duyulduğunu, nedeninin ise savaş uçakları tarafından yapılan saldırı olabileceğini belirtti.