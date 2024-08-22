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Dünya

Katil İsrail'in soykırımında 321 gün geride kaldı: Can kaybı 40 bin 265'e yükseldi

Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 265'e yükseldi. Son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda 42 Filistinli öldü, 163 Filistinli yaralandı.

14:50 - 22/08/2024 Perşembe
AA
Gazze
Gazze

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, terör devleti İsrail'in Gazze Şeridi'ne 321 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.


İşgalci İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "4 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 42 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 163 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.


Can kaybı artıyor


Katil İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 40 bin 265'e, yaralı sayısının da 93 bin 144'e çıktığı kaydedildi.


Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.




#Gazze
#İsrail
#Filistin
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