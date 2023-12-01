|
Dünya

Katil Netanyahu iyice azıttı: Yok edeceğiz hiç kimse bizi durduramaz

Terör devleti İsrail'in bebek katili Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze'de yaşanan son sürece ilişkin ABD Başkanı Joe Biden'a "Hamas'ı yok etmeye yemin ettik ve hiçbir şeyin bizi durduramaz." mesajını ilettiği öğrenildi.

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
09:51 - 1/12/2023 Cuma
Güncelleme: 10:34 - 1/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Netanyahu

Netanyahu

ABD
ile terör devleti İsrail arasında
İsrail
'in Gazze'ye yönelik saldırıları konusunda görüş ayrılığı olduğu bir süredir ifade ediliyor.

Bu doğrultuda ABD'nin İsrail'den Gazze'deki saldırılarını genişletmemesini istediği belirtiliyordu.


İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin bu konudaki taleplerine ilişkin açıklama yaptı.


"Hiç bir şey bizi durduramaz"


İsrailli gazeteci Barak Ravid'in aktardığı habere göre Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'a "Hamas'ı yok etmeye yemin ettik ve hiçbir şeyin bizi durduramaz." mesajını ilettiğini açıkladı.


"Ateşkesi bozdular"


Katil İsrail ordusu, Hamas’ı İsrail topraklarına ateş açarak 7 günlük geçici ateşkesi ihlal etmekle suçladı ve bugün Gazze'de Hamas'a karşı savaşa yeniden başladığını açıkladı.





#Netanyahu
#ABD
#İsrail
#Gazze
10 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Emekli zam tablosu güncel zam tablosu değişti! Kasım ayı enflasyon beklentisi...