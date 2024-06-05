Katil Netanyahu soykırıma devam ediyor: Öldürdükleri Filistinli sayısı 36 bin 586'a çıktı

Soykırımcı ve işgalci İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana Lahey'in 'operasyonlarını durdur' kararına rağmen Gazze Şeridi'nde işgal politikasına ve katliamlarına ara vermeden devam ediyor.
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre katliam her geçen dakika artıyor.
Katil İsrail askerleri son 24 saatte sivillere yönelik 4 saldırı daha gerçekleştirdi. 36 kişinin hayatını kaybettiği ve 115 kişinin de yaralandığı belirtildi.
- Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 36 bin 586'ya, yaralananların sayısı ise 83 bin 74'e yükseldiği aktarıldı.