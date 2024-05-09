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Katil Netanyahu'dan İsrail'e silah sevkiyatını kesen ABD yönetimine dolaylı cevap: Tırnaklarımızla mücadele edeceğiz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tel Aviv'e silah sevkiyatını kesen ABD yönetimine yayımladığı görüntülü mesajla dolaylı cevap verdi. Netanyahu yaptığı açıklamada "Yalnız durmamız gerekiyorsa yalnız duracağız. Daha önce de söylediğim gibi gerekirse tırnaklarımızla mücadele edeceğiz" dedi.

21:04 - 9/05/2024 Perşembe
AA
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu açıklama yaptı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu açıklama yaptı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu sosyal medya hesabından yayınladığı görüntülü bir mesajda İsrail'in bağımsızlığını ilan ettiği 1948'e oranla daha güçlü olduğunu söyledi.

ABD'nin silah sevkiyatını durdurmasına dolaylı cevap veren Netanyahu,
"Yalnız durmamız gerekiyorsa yalnız duracağız. Daha önce de söylediğim gibi gerekirse tırnaklarımızla mücadele edeceğiz."
ifadelerini kullandı.

Amerikan medyasında yer alan, adı açıklanmayan bazı ABD'li yetkililere dayandırılan haberlerde, ABD'nin İsrail'e bazı silahların sevkiyatını geçici olarak durdurduğu ve sürecin Refah'taki gelişmeler kapsamında değerlendirildiği belirtilmişti.

İsrail ordusunun Refah'a yönelik saldırıları devam ediyor.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, dün İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı bir kara saldırısı bağlamında bu ülkeye yakında gönderilecek silahlarla ilgili bir değerlendirme sürecinde olduklarını ve bu süreç devam ederken bazı silahların sevkiyatını askıya aldıklarını doğrulamıştı.

ABD Başkanı Joe Biden da CNN'e verdiği röportajda,
"Eğer Refah'a girerlerse, henüz (kapsamlı bir saldırıyla) girmediler, eğer girerlerse o zaman Refah'ta ve diğer şehirlerde kullanılan silahları göndermeyeceğimi açıkça belirttim."
ifadelerini kullanmıştı.



#ABD
#Binyamin Netanyahu
#İsrail
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