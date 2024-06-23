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Dünya

Katil sürüsü İsrail Gazze ile Refah'ta yüzlerce konutun bulunduğu alanı havaya uçurdu

İsrail ordusu, Gazze kent merkezi ile Refah kentinde yüzlerce konuttan oluşan yerleşim alanlarının tamamını patlayıcılarla havaya uçurdu. Sosyal medya kullanıcıları da söz konusu bölgelerin, yıkımın ne kadar büyük olduğunu gösteren, önceki ve sonraki hallerine ilişkin fotoğraflarını paylaştı. Kaynaklar, ölü ve yaralılara ilişkin ise bilgi paylaşmadı.

15:09 - 23/06/2024 Pazar
AA
Arşiv
Arşiv
İsrail ordusu, Gazze kent merkezi ile Refah kentinde yüzlerce konuttan oluşan yerleşim alanlarının tamamını patlayıcılarla havaya uçurdu.

Görgü tanıkları ile yerel kaynaklar, İsrail ordusuna bağlı güçlerin, bugün Gazze kent merkezi, Refah kentinin batı bölgeleri ile kentteki Suudi Mahallesi'nde yüzlerce konuttan oluşan yerleşim alanlarının tamamını patlayıcılarla havaya uçurduğunu aktardı.


Sosyal medya kullanıcıları da söz konusu bölgelerin, yıkımın ne kadar büyük olduğunu gösteren, önceki ve sonraki hallerine ilişkin fotoğraflarını paylaştı.

Kaynaklar, ölü ve yaralılara ilişkin ise bilgi paylaşmadı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 37 bin 598 Filistinlinin öldüğünü, 86 bin 32 Filistinlinin yaralandığını bildirmişti.


Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.


#Filistin
#Gazze
#İsrail
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