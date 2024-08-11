Katiller sabah namazında saldırdı: 100 şehit

İşgalci İsrail ordusuna bağlı kuvvetler, dün Gazze kent merkezindeki El-Derec Mahallesi'nde Filistinli sivillerin sığındığı El-Tâbiin Okulu'nu her biri bir ton ağırlığında üç MK-84 bombasıyla vurdu. Saldırının sabah namazı esnasında gerçekleşmesi, ölü sayısını artırırken görgü tanıkları, saldırının namaz için kamet getirilmesinin hemen ardından yapıldığını aktardı. Acil yardım ekipleri, saldırıya hedef olan kişilerin yüzde 90'ının öldüğünü, çok sayıda kişinin cesedinin kömürleştiğini ve çok sayıda cesede hala ulaşılamadığını belirtirken yaralıların da durumunun ağır olduğunu kaydetti.

KÖMÜRLEŞEN CESETLER TANINMAZ HALDE

Saldırının okuldaki onlarca kişinin sabah namazı için avluda toplanması esnasında düzenlenmesi ölü sayısını ve bombaların etkisini artırıyor. El-Tâbiin Okulu'ndan bilgi veren yerel gazeteciler, saldırı sonrası onlarca kişinin cesetlerinin kömürleştiğini ve tanınamaz hale geldiğini aktardı. Ölü sayısının ilk belirlemelere göre verildiğini belirten gazeteciler, cesetlerin bölgeye yakın El-Ahli El- Hastanesi'ne nakledildiğini ancak burada yeterli imkanların olmadığını kaydetti. Birçok cesedin kefen bulunamaması nedeniyle kefenlenemediğini dile getiren gazeteciler, okulda yakınlarının cesetlerinin parçalandığına şahit olan hayatta kalan Filistinli kadın ve çocukların büyük bir travma yaşadığını ve şok halini atlatamadığına vurgu yaptı.

ABD FİNANSE EDİYOR İSRAİL ÖLDÜRÜYOR

Gazze'deki Filistin Hükümeti Basın Bürosu Sözcüsü İsmail el-Sevabite, okulda namaz kılanları hedef alan yeni katliamın ABD tarafından İsrail'e sağlanan bir tonluk MK-84 bombasıyla yapıldığını bildirdi. İşgal güçlerinin, okula 3 bombayla saldırdığını ifade eden El-Sevabite, saldırının doğrudan sivilleri hedef aldığını aktardı. ABD yönetimi, Haziran ayında İsrail'e MK-84 bombalarının sevkiyatına yeniden başladığını ilan etmişti. Katliamdan kısa bir süre önce ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail hükümetine silah satın alması için ek 3.5 milyar dolarlık yeni bir finans sağlanacağı bildirilmişti.

10 GÜNDE 13 OKUL VURULDU

Gazze'de 10 ayı aşkın süredir havadan ve karadan yaptığı saldırılarla yüzlerce toplu katliam işleyen İsrail ordusu, son dönemde özellikle sivillerin sığındığı okulları hedef alıyor. Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud El-Basal, sabah namazı sırasında hedef alınan okulda 2 binden fazla yerinden edilmiş Filistinlinin bulunduğuna işaret ederek İsrail ordusunun Ağustos ayı başından beri Gazze'de 13 okulu vurduğunu ve bu saldırılarda yüzlerce Filistinlinin yaşamını yitirdiğini söyledi. Son bir haftada İsrail'in bombaladığı okul sayısı ise 6'ya ulaştı. 2 Ağustos perşembe günü El-Zehra ve Abdulfettah Hammud okullarına düzenlenen hava saldırılarında 15 Filistinli ölürken, 4 Ağustos cumartesi günü Gazze'nin batısındaki Nasr ve El-Selame okulları top ateşiyle hedef alınarak 30 Filistinli daha öldürülmüştü. İşgal ordusu, 3 Ağustos pazar günü de Gazze'deki Şeyh Rıdvan mahallesinde Hammame okulunu vurarak 16 Filistinliyi öldürürken dünkü saldırıyla birlikte bir haftada okulları hedef alan bombardımanlarda yaklaşık 200 Filistinli yaşamını yitirdi.

İŞGALCİ YALAN SÖYLÜYOR

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada saldırının İsrail ordu kuvvetleri tarafından yapıldığını belirtirken "Hamas liderlerini hedef aldık" dedi. Konuya dair sosyal medya hesabı aracılığıyla bir açıklama yayınlayan İsrail Ordu Sözcüsü Afihay Adrae, saldırının Askeri İstihbarat ve İç İstihbarat Teşkilatı (ŞABAK) tarafından sağlanan bilgi üzerine gerçekleştirildiğini vurgulayarak, Hamas üyelerinin okulu karargah olarak kullandığını iddia etti. Buna karşılık Filistin Hükümeti Basın Bürosu Sözcüsü İsmail El-Sevabite ise saldırının doğrudan sivilleri hedef aldığını ve İsrail'in bu iddialarını katliamlarını meşrulaştırmak için öne sürdüğünü ifade etti.

İsrail ateşkes istemiyor

İsrail ordusunun okul katliamı, Katar, Mısır ve ABD tarafından yayınlanan üçlü ateşkes bildirisinin hemen ardından geldi. Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in kasten sivilleri hedef alması kınanarak, bunun "Savaşı bitirmek için bir siyasi irade olmadığının açık göstergesi" olduğu vurgulandı. İsrail Kanal 12, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun 15 Ağustos'ta Katar'a müzakere heyeti göndermeyi ABD'nin baskısıyla kabul ettiğine dikkat çekti. Hamas'ın elindeki bir İsrailli esir aileleri ise hükümetin her müzakere süreci öncesi benzer katliamlar yaparak ateşkesi sabote ettiğini belirtti. Öte yandan, Netanyahu'nun müzakerelere katılacak heyetin yetkilerini perşembe günü belirleyeceği aktarılırken, heyet üyeleri bunun ateşkes için son şans olacağını dile getiriyor.







