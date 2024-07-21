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Katliam ortakları bir araya gelecek: Gazze Kasabı ABD yolcusu

Terör devleti İsrail, Gazze Kasabı Binyamin Netanyahu ile katliamın baş destekçisi ABD Başkanı Joe Biden'ın salı günü bir araya geleceğini açıkladı.

11:57 - 21/07/2024 Pazar
Güncelleme: 14:26 - 21/07/2024 Pazar
IHA
Binyamin Netanyahu-Joe Biden
Binyamin Netanyahu-Joe Biden

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'yi ziyaret edecek.

İsrail Başbakanlığı, tarafından yapılan açıklamada, Netanyahu'nun salı günü ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geleceği ifade edildi.

Netanyahu'nun çarşamba günü ise ABD Kongresi'nde bir konuşması yapması bekleniyor.

Netanyahu'nun yarın sabah saatlerinde ABD'ye hareket edeceği aktarıldı.

Biden Covid-19'a yakalanmıştı

Beyaz Saray tarafından 18 Temmuz'da yapılan yazılı açıklamada, 81 yaşındaki Biden'ın Las Vegas'ta katıldığı etkinliğin ardından korona virüs testinin pozitif çıktığı duyurulmuş, Biden'ın aşılı olduğu ve hafif semptomlar gösterdiği belirtilmişti. Biden'ın Delaware'e eyaletinde karantinaya gireceği, bu süre zarfında tüm görevlerini tam olarak yerine getirmeye devam edeceği vurgulanmıştı.





#Binyamin Netanyahu
#Joe Biden
#İsrail
#ABD
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