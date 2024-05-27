Katliam savunucuları iş başında: Alman basını Refah'taki vahşeti 'terör operasyonu' gibi gösterdi!

Terör devleti İsrail, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) saldırıları durdurma kararına rağmen katliama devam ediyor.
İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'ndeki Refah'ın kuzeybatısında Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) depolarının bulunduğu bölgenin yakınında yaşayan yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombaladı.
Saldırıda en az 40 Filistinli hayatını kaybetti.
Bu kamp, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin yaşadığı Refah kentinde İsrail ordusunun tahliyesini istediği bölgede bulunmuyor.
'Tüm sınırları aşan bir katliam'
- Filistin Enformasyon Bakanı ve Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, yaptığı açıklamada,"İsrail işgal ordusunun Refah'ta yerlerinden edilenlerin çadırlarını kasıtlı olarak hedef alması, tüm sınırları aşan bir katliamdır ve Filistin halkını hedef alan bu suçların derhal durdurulması için acil müdahaleyi gerektirmektedir"ifadelerini kullandı.
'İsrail güvenli bölgeye saldırdı'
Uluslararası Adalet Divanı'nın saldırıları durdurun açıklamasına rağmen Refah'ta yapılan saldırı, dünya basınında da geniş yer aldı.
ABD'den tek cümlelik açıklama: Haberdarız
Hamas'ın saldırılardan sorumlu tuttuğu ABD ise skandal bir açıklamaya imza attı. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü yaptığı açıklamada, ABD'nin Refah'ta İsrail saldırısına ilişkin raporlardan haberdar olduğunu ve konuyla ilgili daha fazla bilgi topladığını vurguladı.