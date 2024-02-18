Katliam sürüyor: Gazze'de can kaybı 29 bine dayandı

Katil İsrail Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim tarihinde başlattığı saldırılara aralıksız devam ediyor. Bölgede her gün yeni bir katliam gerçekleştiren İsrail ordusu, tepkilere aldırış etmeden sivilleri hedef alıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından bölgedeki can kaybına ilişkin yapılan son açıklamada, 7 Ekimden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 28 bin 985'e, yaralıların sayısının ise 68 bin 883'e yükseldiği duyuruldu.