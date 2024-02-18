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Dünya

Katliam sürüyor: Gazze'de can kaybı 29 bine dayandı

Terör devleti İsrail'in saldırılarının aralıksız devam ettiği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 985'e, yaralananların sayısı ise 68 bin 883'e yükseldi.

13:28 - 18/02/2024 Pazar
IHA
Gazze
Gazze

Katil İsrail Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim tarihinde başlattığı saldırılara aralıksız devam ediyor. Bölgede her gün yeni bir katliam gerçekleştiren İsrail ordusu, tepkilere aldırış etmeden sivilleri hedef alıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından bölgedeki can kaybına ilişkin yapılan son açıklamada, 7 Ekimden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 28 bin 985'e, yaralıların sayısının ise 68 bin 883'e yükseldiği duyuruldu.



Açıklamada bölgede son 24 saatte gerçekleştirilen saldırılarda yaşanan can kaybına ait rakamlara da yer verilirken, 127 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 205 Filistinlinin ise yaralandığı aktarıldı.



#İsrail
#Gazze
#Filistin
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