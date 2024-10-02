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Katliam tümeni Lübnan’da: 18 yıl sonra kara saldırısı

Katliam tümeni Lübnan’da: 18 yıl sonra kara saldırısı

04:002/10/2024, Çarşamba
G: 2/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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İsrail, iki haftadır hava saldırılarıyla yakıp yıktığı Lübnan’ı işgale başladı. Terör devleti, ABD’nin tam destek verdiği “Kuzey Okları” adlı saldırıda paraşütçü ile komando birliklerinin sınırdan girdiğini açıkladı. 18 yıl sonra başlayan işgale 98. Tümen öncülük ediyor. 98. Tümen Gazze’de aylarca yaptığı katliamlarla biliniyor.

Gazze’de katliamlarına devam eden işgalci güç, 2 haftadır hava saldırıları ile tarumar ettiği Lübnan’ı işgale başladı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan’ın güneyine kara operasyonlarına başladığını duyurdu. Terör devleti, 18 yıl sonra başlayan Lübnan’ı karadan işgale “Kuzey Okları” adını verdi.
İsrail ordusu, paraşütçü ve komando birliklerinin sınırdan giriş yaptığını açıklarken, sınıra konuşlanmış İsrail zırhlıları ve savaş uçakları da Lübnan’ın güneyini aralıksız vurdu. Hizbullah ise İsrail’e “Hayber” isimli bir karşı saldırı başlattı ve Tel Aviv’i füzelerle hedef aldı. Geçtiğimiz günlerde, “Gerilimi düşürmek için uğraşıyoruz” söylemleri ile kamuoyu baskısını savuşturan ABD, kapalı kapılar ardında işgale tam destek verdiğini duyurdu.

SÖZDE SINIRLI İŞGAL

IDF
yaptığı açıklamada, “
Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah terörist hedeflerine ve altyapısına yönelik hassas istihbarata dayalı sınırlı ve hedefli kara saldırılarına başladık
” ifadelerini kullandı. Kara saldırısının sınıra yakın noktalarda olacağını duyuran İsrail, saldırılarda hava kuvvetleri topçular, kara birlikleri ve zırhlı birliklerin katıldığını kaydetti. Dün öğlen saatlerinde ise 4 yedek tugayın Lübnan sınırına konuşlanacağı bilgisi paylaşıldı.

27 KÖYE TAHLİYE EMRİ

İlerleyen saatlerde ise İsrail ordusu, Lübnan sınırındaki üç yerleşim yerini askeri yasak bölge ilan ettiğini ve buralara girişin yasaklandığını açıkladı. İsrail Ordu sözücüsü Avichay Adraee sosyal medya üzerinden Lübnanlılara "
Litani Nehri'nin kuzeyinden güneyine araçla geçmemeleri"
uyarısında bulundu. Bir diğer açıklamada da Lübnan'ın güneyindeki 27 köyde yaşayanlara evlerini derhal boşaltmaları yönünde "acil" uyarıda bulundu. Açıklanan bölgelerin, İsrail’in ile Litani Nehri’ne en yakın noktalar olması dikkat çekti. Uzmanlar, işgalci gücün Litani Nehri boyunca bir alan hat oluşturarak Hizbullah’ın ikmal kanallarını kesmeyi hedeflediği görüşünde.

98’İNCİ TÜMEN ÖNCÜLÜK EDİYOR

İsrail Savunma Kuvvetleri'nin seçkin paraşütçü ve komando birlikleri de sınırdan giriş yaptı. Ordu, Lübnan'daki kara harekatına, paraşütçü ve komando birliklerinden oluşan seçkin bir oluşum olan 98. Tümeni'nin liderlik ettiğini söyledi. 98. Tümen Gazze’de devam eden soykırımda aylarca kıyı şeridinde faaliyet göstermişti.


HAYBER OPERASYONU İLE KARŞILIK VERDİ

Hizbullah da yaptığı açıklamada, İsrail’e karşı Hayber Operasyonu’nu başlattığını duyurdu. Hizbullah'ın Medya Ofisi’nden yapılan açıklamada, İsrail istihbarat teşkilatı Mossad'ın Tel Aviv’deki karargahına ve İsrail askeri istihbarat binası olan Unit 8200’e hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Hizbullah, “Fadi 4” ismini verdikleri balistik füzeyi ilk kez kullandıklarını duyurdu.
İsrail basını 10 füze fırlatıldığını duyururken, füzelerden biri 6 numaralı otoyola düştü ve 2 kişi yaralandı. Yaralananlardan 54 yaşındaki bir otobüs şoförünün durumunun ağır olduğu, 31 yaşındaki bir diğer şoförün ise hayati tehlikesi bulunmadığı ifade edildi.

HUSİLER DE ÇATIŞMAYA MÜDAHİL

İran destekli Direniş Ekseni'nin Yemen ayağını oluşturan Husiler, İsrail'in Yafa ve Eylat kentlerine insansız hava araçlarıyla (İHA) iki saldırı gerçekleştir-diklerini belirtti. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Yafa bölgesinde İsrail askeri noktalarını "Yafa" isimli insansız hava aracıyla (İHA), Eylat kentindeki Umm er-Raşraş bölgesindeki İsrail askeri noktalarını Samad-4 tipi İHA'larla hedef aldıklarını ifade etti.
"Hedeflerini başarıyla gerçekleştirdiklerini" dile getiren Seri, "İsrail-Amerikan saldırılarına, tüm ülke ve halkları boyun eğdirmeyi amaçlayan planlarına karşı İslam alemini savunan Filistin ve Lübnan'daki mücahitleri selamlıyoruz"
ifadelerini kullandı.

ÇATIŞMA ALANI HER GEÇEN GÜN YAYILIYOR

  • Gazze’ye ölüm yağdıran, Lübnan’a kara saldırısına başlayan İsrail, savaşı bölgeye yayma girişiminin diğer ayağı olan Suriye’yi de hedef aldı. İşgalci güç, Suriye’nin güneyindeki Sule Havalimanı ile Esed yönetiminin hava savunma radar sistemlerine saldırı düzenledi. Terör devleti, önceki gün de Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında en az 4 farklı noktaya saldırı düzenlemişti. Pazar günü ise Yemen'in liman kenti Hudeyde'yi vuran İsrail, 4 kişiyi öldürmüş, 29 kişiyi de yaralanmıştı.

KAPALI KAPILAR ARDINDAN KATLİAMA ONAY

Geçtiğimiz hafta ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsrail’in Lübnan’a kara saldırısını desteklemediklerini ve sorunun diplomatik yolla çözülmesi gerektiğini açıklamıştı. Fakat kapalı kapılar ardında ABD’nin işgale tam destek verdiği ortaya çıktı. Politico’nun haberine göre, ABD'nin İsrail ve Orta Doğu politikasının karanlık yüzü olarak bilinen Brett McGurk ve ABD Başkanı Joe Biden’ın Danışmanı Amos Hochstein, İsrail’e kara saldırılarında ABD’nin destek verdiğini bildirdi. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile yaptığı telefon görüşmesinde, Hizbullah'ın "saldırı altyapısının dağıtılması" gerektiği konusunda mutabık kaldıklarını ve saldırıyı desteklediklerini bildirdi.


DÜNYADAN TEPKİ YAĞDI

  • İsrail’in Lübnan’a işgale girişmesine dünyadan tepki yağdı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a karşı başlattığı kara harekâtını "hukuksuz işgal girişimi" olarak nitelendirerek, "İsrail askerlerinin Lübnan topraklarından çekilmesi gerektiğini" belirtti.Belçika Başbakan Yardımcısı Petra De Sutter, "Lübnan'a planlanan karadan işgal, uluslararası hukuku ağır şekilde ihlal etmektedir. Bu meşru müdafaa değil, topyekün savaş kışkırtıcılığıdır" ifadelerini kullandı. İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İsrail ordusunun Lübnan'daki işgal saldırılarına ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin müdahale etmesi gerektiğini vurguladı. Rusya, İsrail'e Lübnan'dan askerlerini çekme çağrısında bulundu ve kara harekatının daha ağır sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

ÇOK SAYIDA YARDIM KAPIDA

  • Diğer yandan kara işgaline karşı direnen Lübnan'a çok sayıda ülke insani yardım ulaştıracağını açıkladı. Türkiye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Mısır, Irak, Ürdün, Kanada, Fransa ve İngiltere'nin yanı sıra Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletlere bağlı Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından yapılan açıklamalarda Lübnan'a yardımda bulunulacağı belirtildi. Türkiye’den geçtiğimiz hafta 30 ton insani ve tıbbi yardım malzemesi taşıyan uçak Lübnan'ın başkenti Beyrut'a ulaşmıştı.



#israil
#lübnan
#orta doğu
#katliam

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