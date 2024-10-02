Katliam tümeni Lübnan’da: 18 yıl sonra kara saldırısı

İsrail, iki haftadır hava saldırılarıyla yakıp yıktığı Lübnan’ı işgale başladı. Terör devleti, ABD’nin tam destek verdiği “Kuzey Okları” adlı saldırıda paraşütçü ile komando birliklerinin sınırdan girdiğini açıkladı. 18 yıl sonra başlayan işgale 98. Tümen öncülük ediyor. 98. Tümen Gazze’de aylarca yaptığı katliamlarla biliniyor.
SÖZDE SINIRLI İŞGAL
27 KÖYE TAHLİYE EMRİ
98’İNCİ TÜMEN ÖNCÜLÜK EDİYOR
İsrail Savunma Kuvvetleri'nin seçkin paraşütçü ve komando birlikleri de sınırdan giriş yaptı. Ordu, Lübnan'daki kara harekatına, paraşütçü ve komando birliklerinden oluşan seçkin bir oluşum olan 98. Tümeni'nin liderlik ettiğini söyledi. 98. Tümen Gazze’de devam eden soykırımda aylarca kıyı şeridinde faaliyet göstermişti.
HAYBER OPERASYONU İLE KARŞILIK VERDİ
HUSİLER DE ÇATIŞMAYA MÜDAHİL
ÇATIŞMA ALANI HER GEÇEN GÜN YAYILIYOR
- Gazze’ye ölüm yağdıran, Lübnan’a kara saldırısına başlayan İsrail, savaşı bölgeye yayma girişiminin diğer ayağı olan Suriye’yi de hedef aldı. İşgalci güç, Suriye’nin güneyindeki Sule Havalimanı ile Esed yönetiminin hava savunma radar sistemlerine saldırı düzenledi. Terör devleti, önceki gün de Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında en az 4 farklı noktaya saldırı düzenlemişti. Pazar günü ise Yemen'in liman kenti Hudeyde'yi vuran İsrail, 4 kişiyi öldürmüş, 29 kişiyi de yaralanmıştı.
KAPALI KAPILAR ARDINDAN KATLİAMA ONAY
Geçtiğimiz hafta ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsrail’in Lübnan’a kara saldırısını desteklemediklerini ve sorunun diplomatik yolla çözülmesi gerektiğini açıklamıştı. Fakat kapalı kapılar ardında ABD’nin işgale tam destek verdiği ortaya çıktı. Politico’nun haberine göre, ABD'nin İsrail ve Orta Doğu politikasının karanlık yüzü olarak bilinen Brett McGurk ve ABD Başkanı Joe Biden’ın Danışmanı Amos Hochstein, İsrail’e kara saldırılarında ABD’nin destek verdiğini bildirdi. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile yaptığı telefon görüşmesinde, Hizbullah'ın "saldırı altyapısının dağıtılması" gerektiği konusunda mutabık kaldıklarını ve saldırıyı desteklediklerini bildirdi.
DÜNYADAN TEPKİ YAĞDI
- İsrail’in Lübnan’a işgale girişmesine dünyadan tepki yağdı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a karşı başlattığı kara harekâtını "hukuksuz işgal girişimi" olarak nitelendirerek, "İsrail askerlerinin Lübnan topraklarından çekilmesi gerektiğini" belirtti.Belçika Başbakan Yardımcısı Petra De Sutter, "Lübnan'a planlanan karadan işgal, uluslararası hukuku ağır şekilde ihlal etmektedir. Bu meşru müdafaa değil, topyekün savaş kışkırtıcılığıdır" ifadelerini kullandı. İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İsrail ordusunun Lübnan'daki işgal saldırılarına ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin müdahale etmesi gerektiğini vurguladı. Rusya, İsrail'e Lübnan'dan askerlerini çekme çağrısında bulundu ve kara harekatının daha ağır sonuçlar doğurabileceğini belirtti.
ÇOK SAYIDA YARDIM KAPIDA
- Diğer yandan kara işgaline karşı direnen Lübnan'a çok sayıda ülke insani yardım ulaştıracağını açıkladı. Türkiye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Mısır, Irak, Ürdün, Kanada, Fransa ve İngiltere'nin yanı sıra Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletlere bağlı Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından yapılan açıklamalarda Lübnan'a yardımda bulunulacağı belirtildi. Türkiye’den geçtiğimiz hafta 30 ton insani ve tıbbi yardım malzemesi taşıyan uçak Lübnan'ın başkenti Beyrut'a ulaşmıştı.