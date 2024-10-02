Katliam tümeni Lübnan’da: 18 yıl sonra kara saldırısı

Hizbullah da yaptığı açıklamada, İsrail’e karşı Hayber Operasyonu’nu başlattığını duyurdu. Hizbullah'ın Medya Ofisi’nden yapılan açıklamada, İsrail istihbarat teşkilatı Mossad'ın Tel Aviv’deki karargahına ve İsrail askeri istihbarat binası olan Unit 8200’e hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Hizbullah, “Fadi 4” ismini verdikleri balistik füzeyi ilk kez kullandıklarını duyurdu.

İsrail basını 10 füze fırlatıldığını duyururken, füzelerden biri 6 numaralı otoyola düştü ve 2 kişi yaralandı. Yaralananlardan 54 yaşındaki bir otobüs şoförünün durumunun ağır olduğu, 31 yaşındaki bir diğer şoförün ise hayati tehlikesi bulunmadığı ifade edildi.