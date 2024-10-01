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Katil İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde karadan işgal saldırılarına başladı

Katil İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde karadan işgal saldırılarına başladı

07:321/10/2024, Salı
AA
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Katil İsrail, Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor.
Katil İsrail, Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor.

Katil İsrail ordusu, Lübnan topraklarında bazı noktalara yönelik karadan işgal saldırıları gerçekleştirdiklerini duyurdu.

İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını belirtti.

Kara saldırılarına hava kuvvetleri ile topçu birliklerinin de eşlik ettiği aktarılan açıklamada, "Kuzeyin Okları Operasyonu"nun, Gazze'deki çatışmalara paralel olarak ve yapılan durum değerlendirmesine göre sürdürüleceği ifade edildi.



#İsrail
#Lübnan
#Daniel Hagari

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